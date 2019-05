11 sự thật về độ giàu có của Bill Gates

Ngày 14/5/2018, tài sản ròng của Bill Gates chạm mốc 90 tỷ USD, nhiều hơn bản thân 28 tỷ USD so với năm 2014. Ước tính, trong năm qua, tài sản của tỷ phú Bill Gates đã tăng thêm gần 12 tỷ USD. Dựa vào số tiền Bill Gates có thêm trong năm ngoái, theo tính toán của Business Insider, ông tạo ra 380 USD mỗi giây. Nếu tiêu 1 triệu USD mỗi ngày, Bill Gates vẫn phải cần tới 285 năm để dùng hết tài sản của mình. Theo Bloomberg, với 104 tỷ USD, Bill Gates có thể mua 81,1 triệu ounce vàng hoặc 1,45 tỷ thùng dầu thô. Bill Gates giàu lên từ việc đồng sáng lập Microsoft cùng Paul Allen. Hiện, ông chỉ nắm giữ 1,3% cổ phần công ty này - và vấn có khối tài sản tới 104 tỷ USD. Và 1,3% cổ phần Microsoft do Bill Gates nắm giữ chỉ chiếm 12,5% tài sản ròng của ông.Người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates sẽ vẫn là người giàu thứ 2 thế giới sau khi cho đi khoảng 27% giá trị tài sản ròng của mình để làm từ thiện trong những năm qua. Tỷ phú Bill Gates giàu có đến mức một người Mỹ trung bình dùng 1 USD giống như cách ông dùng 1,06 triệu USD. Tài sản ròng của Bill Gates có thể lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Croatia, Campuchia và Bahamas cộng lại. Bill Gates cũng giàu hơn người giàu nhất Châu Á và người giàu nhất Trung Quốc cộng lại. Nếu cho mỗi người trên thế giới 10 USD, Bill Gates vẫn còn lại 30 tỷ USD. Theo Sở An sinh Xã hội Mỹ, một người đàn ông Mỹ trung bình có bằng đại học có thể kiếm được 2,2 triệu USD trong cuộc đời. Trong khi đó, Bill Gates có số tiền này trong khoảng 1,5 giờ. Nguồn ảnh: Getty Images. Video: Tỷ phú Bill Gates cấm con sử dụng điện thoại trước 14 tuổi. Nguồn: VTC14.

