10 ý tưởng trang trí nhà ngập sắc xuân đón Tết Quý Mão 2023

Hoa tươi và các loại cây cảnh là cách trang trí nhà đón Tết phổ biến của người Việt. Những loại hoa quen thuộc trong ngày Tết như hoa đào, cây mai, cây quất...Ảnh: Facebook Bên cạnh đó, các loại hoa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc cũng được ưa chuộng như hoa đồng tiền, hướng dương, vạn thọ... Ảnh: Bachhoaxanh Ánh sáng góp phần cho ngôi nhà thêm rực rỡ. Vì vậy, gia chủ có thể dùng đèn nháy trang trí sân vườn, ban công...hay các vị trí của cây mai, cây đào, cây quất... Ảnh: Internet Những phụ kiện treo may mắn với màu sắc đỏ vàng như đèn lồng, giấy dán, câu đối... treo lên cành mai, đào, trước cửa nhà trong ngày Tết mang lại không khí vui tươi. Ảnh: Internet Ít được để ý nhưng thảm trải sàn cũng là một yếu tố làm nên điểm nhấn cho ngôi nhà. Trong dịp Tết, thảm trải sàn cũng nên được thay mới với màu sắc phù hợp để mang lại may mắn trong năm sau. Ảnh: Interne Trang trí nhà cửa đón Tết bằng bộ gốm sứ mang lại nét đẹp truyền thống pha lẫn hiện đại. Ảnh: Bachhoaxanh Trang trí phòng khách bằng tranh dán tường hay giấy dán tường ngày càng phổ biến. Gia chủ có thể lựa chọn tranh chủ đề Tết Nguyên đán. Ảnh: Shopee Dùng đèn Led, lồng đèn hay đặt thêm các chậu hoa là cách trang trí sân vườn đón Tết lộng lẫy. Ảnh: Internet Kệ gỗ sắp xếp các vật dụng vừa giúp có không gian ngăn nắp, vừa mang tính thẩm mỹ, sang trọng. Ảnh: Internet Ngoài ra, đồ handmade cũng là một xu hướng trang trí nhà dịp Tết được ưa chuộng vào những năm gần đây. Ảnh: Internet Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

