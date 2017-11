10 phát ngôn ấn tượng về kinh doanh của Jack Ma khi đến VN

1. Thời đại internet chỉ mới bắt đầu thôi. Chúng ta cần quan tâm những người dưới 30 tuổi, doanh nghiệp dưới 30 công nhân. Bởi các doanh nghiệp nhỏ là yếu tố vận hành thế kỷ này.

2. Các doanh nghiệp trẻ vẫn còn nhiều triển vọng cho 30 năm tới. Thời gian tới, không phải các công ty Internet chiến thắng mà là các công ty sử dụng Internet mới là người chiến thắng. Cơ hội đang mở rộng cho tất cả mọi người.

3. Việt Nam đang có rất nhiều sự than phiền, và đó chính là cơ hội.

4. Hiện Việt Nam có 54% dân số dùng điện thoại di động, nhưng rất nhiều người chủ yếu dành thời gian chơi game online. Chúng ta hãy dành thời gian đó để kinh doanh.

5. Bạn hãy thử sức với thương mại điện tử, hãy thử bán thứ gì đó qua mạng, mua thứ gì đó qua mạng, giao tiếp với mọi người qua mạng. Bởi trong tương lai, rất nhiều thứ sẽ không phải “made in China”, “made in Vietnam” hay “made in America” mà là “made in Internet”.

6. Doanh nhân khi kinh doanh là đừng nghĩ đến việc mình kiếm ra bao nhiêu tiền đầu tiên, mà sẽ là làm gì, làm ra sao.

7. Alibaba cam kết nếu các bạn mất tiền là tôi sẽ đền lại. Nếu quý vị mất một USD thì tôi sẽ đền một USD, mất một triệu USD sẽ đền một triệu USD. Nếu thanh toán điện tử thì là một USD nhưng nếu COD thì là 50 USD. Vâng đằng sau đó là có câu chuyện của công nghệ.

8. Tôi nghĩ để làm kinh doanh, điều quan trọng nhất không phải là tiền mà là bạn có ý tưởng tốt và tìm được một nhóm người chia sẻ ý tưởng đó cùng bạn. Không ai thành công một mình. Một người có thể chạy rất nhanh, nhưng nếu muốn đi đường dài, bạn phải đi cùng nhiều người khác.

9. Là doanh nhân không có người giúp là bình thường, có người giúp mới là bất thường.

10. Tìm đối tác, ta nên tìm người có cùng tầm nhìn. Chúng ta tìm đối tác không phải hy vọng vì kiếm được rất nhiều tiền, mà vì nỗ lực cùng biến những điều mong muốn xảy ra. Họ có thể không giỏi nhất, mà là người có thể hỗ trợ và hiểu bạn.