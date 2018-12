10 công việc nguy hiểm nhất thế giới 2018

Công việc khai thác gỗ được xem là nghề nguy hiểm nhất thế giới khi có tỷ lệ thương tật làm việc gây tử vong cao nhất lên tới 135,9%. Nghề này thường xuyên phải đối mặt với rủi ro bị đồ nghề cưa phải tay, chân hoặc bị cây đổ vào người. Từ bao đời nay, đi biển vốn được xem là nghề gian nan, phải đối mặt với nhiều rủi ro. Tỷ lệ tử vong của ngư dân là 86,0%. Là một trong những nghề nguy hiểm nhất tại Mỹ với tỷ lệ tử vong 50,6% lao động nhưng phi công vẫn là công việc được nhiều người ưa thích nhờ mức lương cao, cuộc sống tiện nghi. Nguy cơ bị ngã từ mái nhà xuống và bị ngã do gió mạnh khiến thợ lợp mái nhà trở thành nghề rủi ro cao. Nghề thu lượm rác tái chế có nguy cơ bị sứt da hoặc thâm tím vì các mảnh kính vỡ… Đây đều là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Thợ gia công sắt, thép thường có mặt ở các tòa nhà cao tầng, tỷ lệ tử vong khi làm việc là rất cao. Họ phải đối mặt với nguy cơ bị ngã từ nhà cao tầng do trang thiết bị hỏng hóc. Trong khi đó, nghề lái xe phải đối mặt với nhiều rủi ro như bị tai nạn trên đường, xe cộ bị bốc cháy và bị trộm tấn công. Nguyên nhân chính khiến nông dân bị liệt vào danh sách nghề nguy hiểm là do số người tử vong vì sét đánh. Tỷ lệ tử vong khoảng 23,1%. Mặc dù tỷ lệ tử vong 18% nhưng mức này cũng đủ khiến nghề giám sát công trình lọt vào danh sách những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Những tai nạn kinh hoàng từ máy cắt cỏ khiến nó trở thành một trong những công việc nguy hiểm nhất khó lường. Nguồn ảnh: Ehstoday. Video: Những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

Công việc khai thác gỗ được xem là nghề nguy hiểm nhất thế giới khi có tỷ lệ thương tật làm việc gây tử vong cao nhất lên tới 135,9%. Nghề này thường xuyên phải đối mặt với rủi ro bị đồ nghề cưa phải tay, chân hoặc bị cây đổ vào người. Từ bao đời nay, đi biển vốn được xem là nghề gian nan, phải đối mặt với nhiều rủi ro. Tỷ lệ tử vong của ngư dân là 86,0%. Là một trong những nghề nguy hiểm nhất tại Mỹ với tỷ lệ tử vong 50,6% lao động nhưng phi công vẫn là công việc được nhiều người ưa thích nhờ mức lương cao, cuộc sống tiện nghi. Nguy cơ bị ngã từ mái nhà xuống và bị ngã do gió mạnh khiến thợ lợp mái nhà trở thành nghề rủi ro cao. Nghề thu lượm rác tái chế có nguy cơ bị sứt da hoặc thâm tím vì các mảnh kính vỡ… Đây đều là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Thợ gia công sắt, thép thường có mặt ở các tòa nhà cao tầng, tỷ lệ tử vong khi làm việc là rất cao. Họ phải đối mặt với nguy cơ bị ngã từ nhà cao tầng do trang thiết bị hỏng hóc. Trong khi đó, nghề lái xe phải đối mặt với nhiều rủi ro như bị tai nạn trên đường, xe cộ bị bốc cháy và bị trộm tấn công. Nguyên nhân chính khiến nông dân bị liệt vào danh sách nghề nguy hiểm là do số người tử vong vì sét đánh. Tỷ lệ tử vong khoảng 23,1%. Mặc dù tỷ lệ tử vong 18% nhưng mức này cũng đủ khiến nghề giám sát công trình lọt vào danh sách những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Những tai nạn kinh hoàng từ máy cắt cỏ khiến nó trở thành một trong những công việc nguy hiểm nhất khó lường. Nguồn ảnh: Ehstoday. Video: Những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Nguồn: Youtube.