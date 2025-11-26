Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiều Duy cùng nhiều mỹ nhân đẹp lộng lẫy ở Miss International 2025

Giải trí

Kiều Duy cùng nhiều mỹ nhân đẹp lộng lẫy ở Miss International 2025

Ở bán kết Miss International 2025, trong phần thi trang phục dạ hội, Kiều Duy cùng các đại diện: Philippines, Peru, Ấn Độ...diện thiết kế ấn tượng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Dân Việt, trong phần thi trang phục dạ hội ở bán kết Miss International 2025, Kiều Duy diện thiết kế cổ yếm ôm dài được đính kết toàn bộ bằng pha lê và ngọc trai. Ảnh: Instagram Kiều Duy.
Theo Dân Việt, trong phần thi trang phục dạ hội ở bán kết Miss International 2025, Kiều Duy diện thiết kế cổ yếm ôm dài được đính kết toàn bộ bằng pha lê và ngọc trai. Ảnh: Instagram Kiều Duy.
Kiều Duy catwalk đầy uyển chuyển, thanh lịch ở phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Ảnh: Instagram Kiều Duy.
Kiều Duy catwalk đầy uyển chuyển, thanh lịch ở phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Ảnh: Instagram Kiều Duy.
Theo Vietnamnet, khi đại diện Việt Nam trình diễn dạ hội, các giám khảo khó tính nhìn Kiều Duy và cười rất tươi. Có thể thấy nàng hậu ghi điểm trong mắt ban giám khảo. Ảnh: Miss International.
Theo Vietnamnet, khi đại diện Việt Nam trình diễn dạ hội, các giám khảo khó tính nhìn Kiều Duy và cười rất tươi. Có thể thấy nàng hậu ghi điểm trong mắt ban giám khảo. Ảnh: Miss International.
Thiết kế dạ hội của đại diện Philippines - Myrna Esguerra cũng ấn tượng ở bán kết Miss International 2025. Trên trang cá nhân, Myrna cho biết, chiếc váy lấy cảm hứng từ những tia nắng. Ảnh: Miss International.
Thiết kế dạ hội của đại diện Philippines - Myrna Esguerra cũng ấn tượng ở bán kết Miss International 2025. Trên trang cá nhân, Myrna cho biết, chiếc váy lấy cảm hứng từ những tia nắng. Ảnh: Miss International.
Mỹ nhân Myanmar Nan Inzali tỏa sáng trong bộ đầm dạ hội trắng ở bán kết. Ảnh: Miss International.
Mỹ nhân Myanmar Nan Inzali tỏa sáng trong bộ đầm dạ hội trắng ở bán kết. Ảnh: Miss International.
Eunice Rivadeneira - mỹ nhân Ecuador khoe vẻ đẹp ngọt ngào với trang phục dạ hội cúp ngực lộng lẫy. Ảnh: Miss International.
Eunice Rivadeneira - mỹ nhân Ecuador khoe vẻ đẹp ngọt ngào với trang phục dạ hội cúp ngực lộng lẫy. Ảnh: Miss International.
Ở bán kết Miss International 2025, đại diện Hà Lan - Serena Darder diện trang phục của một nhà thiết kế Việt Nam. "Chiếc đầm mang thiết kế ôm dáng mềm mại, nổi bật với những họa tiết đính kết tỉ mỉ bằng đá xanh và bạc trải dọc thân", nhà thiết kế chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Miss International.
Ở bán kết Miss International 2025, đại diện Hà Lan - Serena Darder diện trang phục của một nhà thiết kế Việt Nam. "Chiếc đầm mang thiết kế ôm dáng mềm mại, nổi bật với những họa tiết đính kết tỉ mỉ bằng đá xanh và bạc trải dọc thân", nhà thiết kế chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Miss International.
Roosh Sindhu - mỹ nhân Ấn Độ cũng chọn trang phục dạ hội của một nhà thiết kế Việt Nam. Ảnh: Miss International.
Roosh Sindhu - mỹ nhân Ấn Độ cũng chọn trang phục dạ hội của một nhà thiết kế Việt Nam. Ảnh: Miss International.
Đại diện Peru - Nathie Quijano nổi bật với đầm dạ hội tông hồng, ôm sát thân trên và xòe nhẹ ở chân váy, tà áo dài đầy thướt tha. Ảnh: Miss International.
Đại diện Peru - Nathie Quijano nổi bật với đầm dạ hội tông hồng, ôm sát thân trên và xòe nhẹ ở chân váy, tà áo dài đầy thướt tha. Ảnh: Miss International.
Jarupiya Boribalburibhand - đại diện Thái Lan khoe vẻ gợi cảm ở bán kết trong phần thi trang phục dạ hội. Người đẹp chọn mẫu váy xẻ tà cao, nổi bật với chi tiết áo choàng và tay bèo nhún màu xanh nhạt, mang lại vẻ ngoài vừa sang trọng vừa quyến rũ. Ảnh: Miss International.
Jarupiya Boribalburibhand - đại diện Thái Lan khoe vẻ gợi cảm ở bán kết trong phần thi trang phục dạ hội. Người đẹp chọn mẫu váy xẻ tà cao, nổi bật với chi tiết áo choàng và tay bèo nhún màu xanh nhạt, mang lại vẻ ngoài vừa sang trọng vừa quyến rũ. Ảnh: Miss International.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Miss International 2025 #chung kết Miss International 2025 #Miss International #Hoa hậu Kiều Duy #Kiều Duy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT