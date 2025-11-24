Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiều Duy rạng rỡ trước bán kết Miss International 2025

Giải trí

Kiều Duy rạng rỡ trước bán kết Miss International 2025

Trong buổi tập luyện cho bán kết Miss International 2025, Hoa hậu Kiều Duy chọn trang phục năng động, trang điểm nhẹ nhàng.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Kiều Duy)
Hoa hậu Kiều Duy tràn đầy năng lượng khi tập luyện cho bán kết Miss International 2025. Trên trang cá nhân, đại diện Việt Nam chia sẻ: “Kết thúc buổi tập thôi!”.
Hoa hậu Kiều Duy tràn đầy năng lượng khi tập luyện cho bán kết Miss International 2025. Trên trang cá nhân, đại diện Việt Nam chia sẻ: “Kết thúc buổi tập thôi!”.
Kiều Duy diện trang phục năng động cho buổi tập luyện. Ngoài ra, cô chọn lối trang điểm ngọt ngào.
Kiều Duy diện trang phục năng động cho buổi tập luyện. Ngoài ra, cô chọn lối trang điểm ngọt ngào.
Trên trang cá nhân, Kiều Duy chia sẻ, bán kết Miss International 2025 sẽ diễn ra vào chiều nay (ngày 24/11).
Trên trang cá nhân, Kiều Duy chia sẻ, bán kết Miss International 2025 sẽ diễn ra vào chiều nay (ngày 24/11).
Theo Vietnamplus, trong hơn 10 ngày qua, Kiều Duy Dù duy trì thói quen thức dậy từ 3-4 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ, đảm bảo xuất hiện đúng giờ trong các hoạt động của cuộc thi.
Theo Vietnamplus, trong hơn 10 ngày qua, Kiều Duy Dù duy trì thói quen thức dậy từ 3-4 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ, đảm bảo xuất hiện đúng giờ trong các hoạt động của cuộc thi.
Ngoài cà phê, Kiều Duy tặng khăn rằn cho các thí sinh và ban tổ chức. Theo Giáo dục và Thời đại Online, nàng hậu còn tận tình hướng dẫn các thí sinh học một số từ và câu tiếng Việt cơ bản như “xin chào”, “cảm ơn” hay “em yêu” ...
Ngoài cà phê, Kiều Duy tặng khăn rằn cho các thí sinh và ban tổ chức. Theo Giáo dục và Thời đại Online, nàng hậu còn tận tình hướng dẫn các thí sinh học một số từ và câu tiếng Việt cơ bản như “xin chào”, “cảm ơn” hay “em yêu” ...
Theo Tiền Phong, trong buổi buổi đấu giá từ thiện ở Miss International 2025, Kiều Duy đấu giá vòng cổ ngọc trai để góp vào quỹ từ thiện. Mỹ nhân Tây Ban Nha là người đấu giá thành công và sở hữu chiếc vòng.
Theo Tiền Phong, trong buổi buổi đấu giá từ thiện ở Miss International 2025, Kiều Duy đấu giá vòng cổ ngọc trai để góp vào quỹ từ thiện. Mỹ nhân Tây Ban Nha là người đấu giá thành công và sở hữu chiếc vòng.
Kế nhiệm Thanh Thủy (mỹ nhân đăng quang Miss International 2024) đến Miss International 2025, Kiều Duy có không ít khoảnh khắc chung khung hình với đương kim hoa hậu.
Kế nhiệm Thanh Thủy (mỹ nhân đăng quang Miss International 2024) đến Miss International 2025, Kiều Duy có không ít khoảnh khắc chung khung hình với đương kim hoa hậu.
Trước khi thi quốc tế, Kiều Duy chia sẻ trên Saostar, đối với cô, việc Việt Nam có một chiếc vương miện của Miss International là một điều rất là tự hào. Điều khiến Kiều Duy áp lực không phải là thành tích của Thanh Thủy, mà làm sao mình sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Trước khi thi quốc tế, Kiều Duy chia sẻ trên Saostar, đối với cô, việc Việt Nam có một chiếc vương miện của Miss International là một điều rất là tự hào. Điều khiến Kiều Duy áp lực không phải là thành tích của Thanh Thủy, mà làm sao mình sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
“Có những lúc tôi cũng hơi lo lắng, trăn trở làm sao để mình thể hiện tốt nhất có thể tại cuộc thi", Kiều Duy bày tỏ.
“Có những lúc tôi cũng hơi lo lắng, trăn trở làm sao để mình thể hiện tốt nhất có thể tại cuộc thi", Kiều Duy bày tỏ.
Chung kết Miss International 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 27/11 tại Nhật Bản.
Chung kết Miss International 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 27/11 tại Nhật Bản.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Kiều Duy)
#Hoa hậu Kiều Duy #Kiều Duy #Miss International #Miss International 2025 #bán kết Miss International 2025 #chung kết Miss International 2025

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT