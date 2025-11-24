Kiều Duy rạng rỡ trước bán kết Miss International 2025

Trong buổi tập luyện cho bán kết Miss International 2025, Hoa hậu Kiều Duy chọn trang phục năng động, trang điểm nhẹ nhàng.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh đang làm giảng viên, gắn bó với doanh nhân Đắc Đức. Mới đây, cô rời công ty Sen Vàng của ‘bà trùm hoa hậu’ Phạm Kim Dung.
Yamaha vừa ra mắt Jog-E hoàn toàn mới, một mẫu xe máy điện cỡ nhỏ sẽ được bán ra vào ngày 22/12/2025 tới đây nhưng chỉ ở khu vực Tokyo và Osaka, Nhật Bản.
Lô Lô Chải (Tuyên Quang) đông nghẹt du khách xếp hàng dài săn ảnh mùa hoa tam giác mạch, cảnh tượng nhộn nhịp như ngày Tết.
Hoàng Thùy đóng góp 70 triệu đồng, bay từ Hà Nội vào Khánh Hoà để trực tiếp hỗ trợ người dân vùng lũ. Hương Giang cũng đi trao quà cho bà con.
Những hình ảnh của Lọ Lem (Mai Thảo Linh) con gái lớn của MC Quyền Linh – bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Hyundai Tucson thế hệ mới vừa bị bắt gặp trong quá trình chạy thử tại Đức, giữa thời điểm mẫu concept Crater – được cho là phiên bản xem trước của Tucson mới.
Mạng xã hội Việt Nam chưa bao giờ ngừng xôn xao trước những gương mặt trẻ cuốn hút và cái tên Wendy - Nguyễn Thanh Tuyền luôn là một tâm điểm rực rỡ.
Khoảnh khắc Liên Bỉnh Phát hôn má Ngọc Kayla tại concert khiến khán giả bùng nổ. Cặp đôi thành tâm điểm, đặc biệt là vẻ nóng bỏng, gợi cảm của nữ ca sĩ.
Không chọn nhạc mới, cũng không dùng hiệu ứng phức tạp, Đon Chan chỉ sử dụng nền nhạc là một bản Mashup remix của nhiều ca khúc cũ.
Sáng 23/11, đỉnh Fansipan phủ lớp băng mỏng khi nhiệt độ xuống -3°C, tạo cảnh quan hiếm gặp thu hút nhiều du khách lên sớm săn khoảnh khắc đầu mùa.
Hot TikToker Pi Tiên mới đây khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung loạt ảnh cosplay hóa thân thành phiên bản Người Nhện đỏ đầy ấn tượng.
Với vẻ đẹp như chiếc đèn lồng nhỏ, cây dễ trồng, ít sâu bệnh, phù hợp cho mọi không gian nhỏ, mang lại vẻ đẹp rực rỡ và sinh động.
Nhờ dáng thế độc đáo và mang ý nghĩa phong thủy, bonsai cần thăng được ưa chuộng trên thị trường, giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, có cây nửa tỷ đồng.
Phương Trinh Jolie một lần nữa khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi xuất hiện với diện mạo táo bạo với làn da nâu bóng khỏe đầy cuốn hút.
Cặp đôi TikToker Việt Phương Thoa và Chí Thành mới đây chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới được thực hiện tại Thái Lan.
Kia Úc vừa công bố giá bán cho mẫu xe K4 2026, bao gồm cả phiên bản sedan cỡ nhỏ và phiên bản hatchback. Tin vui là cả hai đều có cùng phân khúc và mức giá.
Trong mùa rau tăng giá, chọn cải thảo đúng cách giúp bữa ăn thêm ngon. Gốc tươi, lá chuẩn và màu xanh là những yếu tố quyết định.
Ở tuổi 19, Đặng Thanh Giang gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lai Tây nổi bật, thần thái tự tin và phong cách ngày càng trưởng thành.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão hãy trung thực trong tình yêu, tiến lên phía trước sau khi đã xác định được phương hướng.
Bộ ảnh thời trang mới của người đẹp Jun Vũ lập tức khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” bởi vẻ đẹp lạnh lùng và phong thái đầy cuốn hút.