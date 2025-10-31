Hà Nội

Kho tri thức

Kiệt tác thiên nhiên được ví như 'nhà thờ đá khổng lồ' ở châu Âu

Tọa lạc ở miền Bắc nước Ý, dãy núi Dolomites là kiệt tác thiên nhiên được ví như “những nhà thờ đá khổng lồ”.

T.B (tổng hợp)
Hình thành từ san hô cổ đại. Hàng triệu năm trước, vùng núi Dolomites từng là đáy biển, nơi tích tụ xác san hô hóa thạch tạo nên đá dolomite. Ảnh: Pinterest.
Có hơn 18 đỉnh cao trên 3.000 mét. Với chiều cao ấn tượng, những ngọn núi như Marmolada hay Tre Cime di Lavaredo là biểu tượng thiên nhiên của nước Ý. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc thay đổi theo ánh sáng. Các vách đá chuyển từ xám sang hồng cam rực rỡ khi hoàng hôn buông xuống – hiện tượng “alpenglow” nổi tiếng. Ảnh: Pinterest.
Là thiên đường của người leo núi. Hàng nghìn tuyến leo khác nhau ở dãy núi Dolomites, từ đường đi bộ đến vách dựng thẳng đứng, thu hút du khách khắp thế giới. Ảnh: Pinterest.
Có nền văn hóa Ladin độc đáo. Dân cư địa phương nói ngôn ngữ Ladin cổ, giữ gìn phong tục riêng giữa lòng nước Ý hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Nơi từng diễn ra giao tranh trong Thế chiến I. Các chiến hào và boongke vẫn còn tồn tại giữa núi đá, là chứng nhân lịch sử khốc liệt. Ảnh: Pinterest.
Là nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia. Dolomites được xem là một trong những nơi đẹp nhất châu Âu để ghi lại vẻ hùng tráng của thiên nhiên. Ảnh: Pinterest.
Là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Dolomites được thêm vào danh sách di sản thế giới năm 2009 nhờ giá trị địa chất và cảnh quan đặc sắc. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
