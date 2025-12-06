Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiến trúc sư Liquid Glass rời Apple, về Meta

Số hóa

Kiến trúc sư Liquid Glass rời Apple, về Meta

Alan Dye, người đứng sau thiết kế Liquid Glass, rời Apple để gia nhập Meta, gây chấn động giới công nghệ.

Thiên Trang (TH)
Apple xác nhận Alan Dye, Phó Chủ tịch phụ trách Thiết kế Giao diện Con người, đã rời công ty.
Apple xác nhận Alan Dye, Phó Chủ tịch phụ trách Thiết kế Giao diện Con người, đã rời công ty.
Ông Dye chính là kiến trúc sư của Liquid Glass, giao diện gây nhiều tranh cãi gần đây.
Ông Dye chính là kiến trúc sư của Liquid Glass, giao diện gây nhiều tranh cãi gần đây.
Tại Meta, ông sẽ lãnh đạo một studio thiết kế mới, kết hợp phần cứng, phần mềm và AI.
Tại Meta, ông sẽ lãnh đạo một studio thiết kế mới, kết hợp phần cứng, phần mềm và AI.
Vị trí của ông Dye tại Apple được thay thế bởi Stephen Lemay, nhà thiết kế kỳ cựu từ năm 1999.
Vị trí của ông Dye tại Apple được thay thế bởi Stephen Lemay, nhà thiết kế kỳ cựu từ năm 1999.
Liquid Glass từng được Apple quảng bá là “chương tiếp theo” nhưng bị chỉ trích vì khó đọc.
Liquid Glass từng được Apple quảng bá là “chương tiếp theo” nhưng bị chỉ trích vì khó đọc.
Ông Dye cũng tham gia thiết kế visionOS cho Vision Pro, sản phẩm chưa đạt kỳ vọng doanh số.
Ông Dye cũng tham gia thiết kế visionOS cho Vision Pro, sản phẩm chưa đạt kỳ vọng doanh số.
Sự ra đi của ông Dye nối dài chuỗi lãnh đạo cấp cao rời Apple trong thời gian ngắn.
Sự ra đi của ông Dye nối dài chuỗi lãnh đạo cấp cao rời Apple trong thời gian ngắn.
Meta coi việc chiêu mộ Dye là chiến thắng lớn, khẳng định tham vọng nâng tầm thiết kế toàn cầu.
Meta coi việc chiêu mộ Dye là chiến thắng lớn, khẳng định tham vọng nâng tầm thiết kế toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Liquid Glass #Apple #Meta #Alan Dye #thiết kế

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT