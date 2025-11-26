Hà Nội

Apple gấp rút tìm CEO mới sau thời Tim Cook

Số hóa

Apple gấp rút tìm CEO mới sau thời Tim Cook

Tim Cook có thể rời ghế CEO Apple vào 2026, mở ra câu hỏi lớn về chiến lược AI và tương lai iPhone.

Thiên Trang (TH)
Tim Cook đã đưa Apple trở thành đế chế sống bằng “mỏ vàng iPhone” suốt hơn một thập kỷ.
Nhu cầu mạnh với iPhone 17 từng giúp vốn hóa Apple vượt 4 nghìn tỷ USD trong tháng qua.
Dưới thời Cook, giá cổ phiếu tăng gấp 20 lần nhờ chiến lược mua lại cổ phiếu khổng lồ.
Nhưng khi AI nổi lên, người kế nhiệm phải dám đặt cược vào tầm nhìn mới đầy rủi ro.
Apple Intelligence ra mắt trục trặc, khiến nhiều phần quan trọng bị hoãn, gây lo ngại dài hạn.
Nếu AI trở thành hệ điều hành mới, Apple có nguy cơ mất lợi thế App Store vào tay đối thủ.
Vision Pro chưa đủ thuyết phục, trong khi Apple vẫn ngần ngại bước vào thị trường robotics.
CEO kế tiếp phải thuyết phục cổ đông rằng đã đến lúc nhìn xa hơn “mỏ vàng iPhone” của Tim Cook.
