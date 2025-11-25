Hà Nội

Liquid Glass phơi bày sự hời hợt của ứng dụng Android

Số hóa

Liquid Glass phơi bày sự hời hợt của ứng dụng Android

Apple ra mắt Liquid Glass khiến cả ngành chạy theo, trong khi thiết kế ứng dụng Android vẫn bị xem nhẹ.

Thiên Trang (TH)
Liquid Glass cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Apple trong việc định hình ngôn ngữ thiết kế di động.
Người dùng Android dù hài lòng với Material 3 Expressive vẫn khó tránh khỏi so sánh với iOS.
WhatsApp và Telegram nhanh chóng áp dụng Liquid Glass trên iOS, tạo giao diện mượt mà và đồng bộ.
Nhiều ứng dụng khác như Insta360 hay AllTrails cũng điều chỉnh biểu tượng để hòa hợp với iOS.
Trong khi đó, Google giới thiệu Material You từ năm 2021 nhưng bị nhiều nhà phát triển phớt lờ.
Các ứng dụng lớn trên Android vẫn giữ phong cách cũ, khiến giao diện trở nên lạc quẻ và rời rạc.
Người dùng Android cảm thấy hụt hẫng khi thiết kế ứng dụng không được chú trọng như trên iPhone.
Liquid Glass một lần nữa chứng minh Apple chỉ cần ra tín hiệu là cả ngành lập tức làm theo.
