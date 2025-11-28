Apple bất ngờ sa thải nhân sự sales lâu năm

Đồi chè Cầu Đất mờ ảo trong màn sương sớm, nơi ánh bình minh nhẹ phủ lên những luống chè xanh mang đến cho du khách một buổi sáng Đà Lạt tinh khiết và an yên.
Nvidia tự tin công nghệ chip Blackwell vượt trội TPU của Google, giữ vững vị thế thống trị AI.
Đồi chè Cầu Đất mờ ảo trong màn sương sớm, nơi ánh bình minh nhẹ phủ lên những luống chè xanh mang đến cho du khách một buổi sáng Đà Lạt tinh khiết và an yên.
Năm 1708, tàu San José của Tây Ban Nha được chở theo nhiều hàng hóa gồm vàng, bạc, đồ trang sức trị giá khoảng 20 tỷ USD đã bị đắm ở vùng biển Caribe.
So với hàng chục chiếc BMW Z4 về Việt Nam, thì chiếc M40i mui trần này sử dụng động cơ mạnh mẽ hơn và có giá cao hơn khoảng 2 tỷ đồng so với bản sDrive30i.
Trong số những loài chưa từng được ghi nhận ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa), các nhà khoa học ghi nhận một loài ếch có thân hình kì dị.
MC Mù Tạt - người đẹp cá tính của VTV - vừa khiến người hâm mộ vỡ òa khi chính thức nhận lời cầu hôn lãng mạn từ bạn trai cầu thủ Đức Huy tại Hàn Quốc.
Cosplay vị tướng Hồ Ly 9 đuôi Ahri, nữ coser Chika đã xuất sắc lột tả được thần thái ma mị, cuốn hút trong từng khung hình.
Trung Quốc vừa trưng bày mẫu trực thăng tấn công Z-20T tại Triển lãm trực thăng Trung Quốc lần thứ 7 ở Thiên Tân.
Nissan Thái Lan đã chính thức trình làng mẫu SUV 7 chỗ X-Trail e-POWER e-4ORCE tại thị trường trong nước với mức giá 1.699.000 Baht (tương đương 1,4 tỷ đồng).
Lương Thùy Linh đăng ảnh nhí nhố bên Thanh Thủy chúc mừng đàn em có nhiệm kỳ Miss International rực rỡ. Jennifer Phạm thích thú học Ikebana.
Với nhan sắc ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ như nắng hè, Mỹ Hàn một lần nữa khẳng định sức hút khó cưỡng của mình.
Petra – “thành phố hoa hồng” được tạc vào đá ở Jordan – là một trong những kỳ quan khảo cổ nổi tiếng nhất, phản ánh sự thịnh vượng của người Nabataean cổ đại.
Với vẻ ngoài khác lạ và tập tính ăn xác đặc biệt, kền kền vua (Sarcoramphus papa) là một trong những loài chim ăn xác chết kỳ lạ và ấn tượng nhất quả đất.
Lưu Hương Giang đăng ảnh mới, diện mạo trẻ trung, cá tính cùng gương mặt được cho là khác lạ khiến nhiều người suýt không nhận ra giọng ca 8X.
Tam Cốc mùa hoa súng rực hồng, mặt nước và núi đá tạo nên khung cảnh bình yên cuốn hút du khách.
Chỉ trong vài giờ, vốn hóa Nvidia bốc hơi 100 tỷ USD khi Google tung TPU rẻ hơn GPU.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/11, Cự Giải may mắn đến cửa, tài lộc sáng sủa, hãy tận dụng. Ma Kết quý nhân giúp đỡ, đừng căng thẳng.
Sau khi hạ sinh con đầu lòng, TikToker Ly Phạm (SN 2001) mới đây khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất hiện với thân hình mảnh mai trong loạt ảnh mới.
Không còn cảnh xếp hàng dài, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội đìu hiu trong ngày Black Friday dù giảm sâu tới 80%.
Hyundai Tucson 2027 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng loạt ảnh dựng kỹ thuật số mới nhất được thực hiện bởi AutoYa đã hé lộ diện mạo mẫu SUV mới này.