Apple bất ngờ sa thải nhân sự sales lâu năm

Số hóa

Apple lần đầu tiên cắt giảm nhân sự bán hàng toàn cầu, nhiều người gắn bó 20 năm cũng bị ảnh hưởng.

Thiên Trang (TH)
Apple vừa âm thầm sa thải hàng chục nhân sự trong bộ phận bán hàng toàn cầu.
Những vị trí bị ảnh hưởng gồm quản lý khách hàng doanh nghiệp, giáo dục và chính phủ.
Công ty khuyến khích nhân viên nộp đơn nội bộ, nếu không sẽ nhận trợ cấp thôi việc.
Đây là động thái hiếm thấy vì Apple vốn ít khi sa thải ngay cả lúc ngành công nghệ khó khăn.
Các nhà phân tích cho rằng Apple muốn tinh gọn, chuyển nhiều hoạt động bán hàng cho đối tác.
Một số nhân viên kỳ cựu 20-30 năm cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng, gây bất ngờ lớn.
Trước đó, Apple từng cắt giảm nhân sự ở mảng dịch vụ số như ứng dụng sách và tin tức.
Quyết định này đặt ra câu hỏi về chất lượng dịch vụ và văn hóa nội bộ của Apple trong tương lai.
