Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kiểm tra đột xuất nhà hàng, phát hiện hơn 100 cá thể chim hoang dã

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và thu giữ hơn 100 cá thể chim hoang dã bị nhốt trái phép.

Khánh Hoài

Ngày 15/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, tối 14/12 đoàn công tác gồm Phòng cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra đột xuất nhà hàng H.C.Đ.T, tổ dân phố Đình Bảng, phường Từ Sơn.

cats-5011.jpg
Nhiều cá thể chim hoang dã bị nhốt trong các túi lưới để chuẩn bị đưa lên bàn nhậu.

Tại thời điểm kiểm tra, quán đang đông khách, khu vực bếp có lồng sắt, lồng nhựa, túi lưới chứa chim còn sống; một số cá thể đã bị giết mổ, cất trong tủ đá chuẩn bị đưa vào chế biến.

cats-8454.jpg
Chim hoang dã bị nhốt trái phép tại nhà hàng.

Chủ nhà hàng khai nhận số cá thể này gồm: Gà nước xanh, cuốc, chim sẻ. Sau khi kiểm đếm, cán bộ đoàn công tác xác định, các cá thể này nặng hơn 35 kg song chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào.

Đoàn công tác đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ tang vật và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm liên phường xã Bắc Ninh xử lý theo quy định.

Hành vi săn, bẫy, bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán động vật động vật hoang dã sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp; mức phạt từ 1 triệu đồng đến 400 triệu đồng hoặc có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm theo điều 234 và điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xử lý nghiêm các hành vi tận diệt chim hoang dã (Nguồn: VTV):

#Bắc Ninh #100 cá thể chim hoang dã bị nhốt trái phép

Bài liên quan

Xã hội

Công an Lào Cai xử lý nghiêm việc rao bán chim hoang dã trái phép

Công an xã Xuân Hòa (Lào Cai) sẽ tập trung thu thập, xử lý các tài khoản, hội nhóm trên mạng có hoạt động mua bán, rao bán chim hoang dã trái phép.

Ngày 3/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Xuân Hòa vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Yên và UBND xã Xuân Hòa tổ chức ra quân rà soát, tuyên truyền và vận động người dân tháo dỡ 3 chòi nứa, tiêu hủy 3 lưới cước dùng để bẫy chim tại khu vực bản Mai Chung. Hoạt động nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng bẫy, bắt chim trời gia tăng trong mùa chim di cư, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

cats-9439.jpg
Lực lượng chức năng tuyên truyền, tháo dỡ bẫy chim tự nhiên.
Xem chi tiết

Xã hội

Vườn Quốc gia Pù Mát tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã

Người dân vừa tự nguyện bàn giao cho lực lượng chức năng 3 con khỉ đuôi lợn có trọng lượng 15kg, 1 con rùa núi vàng nặng hơn 2kg và 1 con nai nặng hơn 200kg.

Ngày 18/8, thông tin từ lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp.

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-113400.png
Vườn Quốc gia Pù Mát tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới