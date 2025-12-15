Kiểm tra đột xuất nhà hàng, phát hiện hơn 100 cá thể chim hoang dã

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và thu giữ hơn 100 cá thể chim hoang dã bị nhốt trái phép.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, tối 14/12 đoàn công tác gồm Phòng cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra đột xuất nhà hàng H.C.Đ.T, tổ dân phố Đình Bảng, phường Từ Sơn.

Nhiều cá thể chim hoang dã bị nhốt trong các túi lưới để chuẩn bị đưa lên bàn nhậu.

Tại thời điểm kiểm tra, quán đang đông khách, khu vực bếp có lồng sắt, lồng nhựa, túi lưới chứa chim còn sống; một số cá thể đã bị giết mổ, cất trong tủ đá chuẩn bị đưa vào chế biến.

Chim hoang dã bị nhốt trái phép tại nhà hàng.

Chủ nhà hàng khai nhận số cá thể này gồm: Gà nước xanh, cuốc, chim sẻ. Sau khi kiểm đếm, cán bộ đoàn công tác xác định, các cá thể này nặng hơn 35 kg song chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào.

Đoàn công tác đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ tang vật và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm liên phường xã Bắc Ninh xử lý theo quy định.

Hành vi săn, bẫy, bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán động vật động vật hoang dã sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp; mức phạt từ 1 triệu đồng đến 400 triệu đồng hoặc có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm theo điều 234 và điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xử lý nghiêm các hành vi tận diệt chim hoang dã (Nguồn: VTV):