Học sinh lớp 10 chơi bóng rổ rách sụn chêm, đứt dây chằng chéo trước

Tiếp đất và xoay gối đột ngột gây chấn thương nặng

Một nam sinh lớp 10 nhập viện sau cú bật nhảy – tiếp đất sai tư thế khi chơi bóng rổ, được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước (ACL) và rách sụn chêm gối. Em đã được phẫu thuật và phục hồi thành công tại Bệnh viện 19-8.

Trong buổi chơi bóng rổ, em thực hiện động tác bật nhảy ném rổ và tiếp đất bằng một chân trong tư thế xoay gối đột ngột. Ngay sau đó xuất hiện tiếng “rắc” trong gối, đau dữ dội, sưng nhanh và không thể tiếp tục vận động.

Kết quả thăm khám và chụp MRI xác định, bệnh nhân đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm trong.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng và xử lý sụn chêm, sau đó bước vào chương trình phục hồi chức năng bài bản.

Tập vận động cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ và chuyên gia Vật lý trị liệu khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 cho biết, dây chằng chéo và sụn chêm có vai trò quan trọng trong cử động khớp gối.

Dây chằng chéo trước (ACL) là “trụ giữ vững” của khớp gối: Giữ cho xương chày không trượt ra trước so với xương đùi; Kiểm soát các động tác xoay, đổi hướng đột ngột; Đảm bảo sự ổn định khi chạy, nhảy, dừng lại.

Khi ACL bị đứt, khớp gối trở nên lỏng, dễ trượt, tăng nguy cơ tổn thương sụn và thoái hóa sớm nếu không điều trị đúng.

Sụn chêm là “tấm đệm giảm xóc” của khớp gối: Phân bố đều lực khi đứng, đi, chạy; Hấp thu lực khi bật nhảy, tiếp đất; Giúp khớp vận động trơn tru.

Rách sụn chêm gây đau, kẹt khớp, hạn chế vận động, nếu kéo dài có thể làm mòn sụn khớp nhanh hơn.

Phục hồi chức năng yếu tố quyết định thành công

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được các bác sĩ và chuyên viên Vật lý trị liệu đánh giá và tư vấn luyện tập tại giường bệnh sau mổ 24h. Khi ổn định vết mổ và cải thiện chức năng di chuyển, bệnh nhân được chuyển lên khoa Vật lý trị liệu/ phục hồi chức năng Bệnh viện 19-8 kết hợp điều trị. Hiện tại, bệnh nhân đã đi lại vững vàng, khớp gối ổn định và phục hồi tốt.

Cách phòng tránh chấn thương thể thao ở thanh thiếu niên:

- Khởi động kỹ trước khi chơi.

- Tập kỹ thuật nhảy – tiếp đất đúng.

- Tăng cường sức mạnh cơ.

- Sử dụng giày phù hợp mặt sân.

- Ngưng chơi ngay khi có dấu hiệu đau hoặc lỏng gối.

Chấn thương dây chằng chéo trước và sụn chêm không chỉ ảnh hưởng trước mắt mà còn tiềm ẩn nguy cơ thoái hóa khớp sớm. Phát hiện sớm – phẫu thuật đúng – phục hồi bài bản chính là chìa khóa giúp người trẻ trở lại vận động an toàn. Khi có dấu hiệu đau, sưng, lỏng gối sau chấn thương, hãy đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám kịp thời.

Thạc sĩ Vũ Văn Thủy (Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8)

