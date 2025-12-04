Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét

Theo dự báo, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ C; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ảnh minh họa.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức 15-18 độ C, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến ở mức 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác; trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến ở mức 15-18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/12/2025

TP Hà Nội ngày mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi 13-15°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày mưa vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, phía Nam có nơi 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong đó, phía Đông tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27°C, phía Nam 28-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong