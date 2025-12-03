Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 12 độ C

Từ đêm 3/12 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng gần sáng và sáng 3/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Trung Bộ.

5.jpg
Ảnh minh họa.

Từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ từ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/12, có mưa và mưa nhỏ rải rác; mức nhiệt giảm 3-4 độ so với hôm qua, cao nhất 24 độ C; từ đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên từ đêm 2-5/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng. Cụ thể, từ đêm 2-3/12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 3-4/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ đêm 4/12, mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều 3/12 có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

>>> Xem thêm video Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa:

(Nguồn: Nhân Dân)
#khí hậu #miền Bắc #đợt rét #nhiệt độ #thời tiết

Bài liên quan

Xã hội

Cao nguyên đá Đồng Văn nhiệt độ hạ xuống dưới 1°C, xuất hiện băng giá

Không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nhiệt độ tại khu vực cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) giảm xuống dưới 1°C, xuất hiện băng giá.

Rạng sáng 29/11, nhiều khu vực trên cao nguyên đá Đồng Văn (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) chìm trong giá rét khi nhiệt độ hạ xuống dưới 1°C. Lớp băng trắng phủ kín cây cỏ, hoa màu và các sườn ruộng, tạo nên khung cảnh mùa đông đặc trưng vùng núi cao.

h2-1.jpg
Sương muối tạo thành lớp băng mỏng trên cây cỏ.
Xem chi tiết

Xã hội

Ngày 25/11, không khí lạnh tăng cường, áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông

Dự báo đến 1h ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và nhiều khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 25/11, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7, giật cấp 9 và đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Dự báo đến 1h ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và nhiều khả năng mạnh lên thành bão. Lúc này, sức gió vùng gần tâm tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Đến 1h ngày 27/11, khi ở trên khu vực giữa Biển Đông, hệ thống có khả năng mạnh thêm lên cấp 9-10, giật cấp 12.

Xem chi tiết

Xã hội

Không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều và đêm nay 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

ret-1671497907444164782859.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới