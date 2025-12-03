Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 12 độ C

Từ đêm 3/12 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng gần sáng và sáng 3/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Trung Bộ.

Ảnh minh họa.

Từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ từ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/12, có mưa và mưa nhỏ rải rác; mức nhiệt giảm 3-4 độ so với hôm qua, cao nhất 24 độ C; từ đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên từ đêm 2-5/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng. Cụ thể, từ đêm 2-3/12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 3-4/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ đêm 4/12, mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều 3/12 có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

