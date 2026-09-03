Không hợp tác khi chụp ảnh, chú chó bị chủ cầm gậy đâm liên tiếp

Clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông đánh chó tại khu vực Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 03/9/2026, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã làm việc với ông T.V.L. (38 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) để làm rõ hành vi dùng cây đánh một con chó Alaska tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, vào ngày 02/9/2026, video được quay lại bởi du khách và đang được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình với hành vi đối xử không phù hợp với vật nuôi.

Nguồn video: Dalat49 / Facebook

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Xuân Hương đã tổ chức lực lượng xác minh, thu thập thông tin, hình ảnh và tài liệu phục vụ công tác xử lý.

Đến sáng ngày 03/9/2026, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã mời ông L., là người xuất hiện trong đoạn video, đến trụ sở để làm việc.

Tại buổi làm việc, ông L. khai nhận con chó Alaska trong đoạn video là vật nuôi của mình. Do bực tức vì con chó không thực hiện theo hiệu lệnh nên ông đã dùng cây đánh con vật.

Qua làm việc, L. nhận thức hành vi của mình là không đúng, gây phản ứng trong dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh, thân thiện của địa phương.

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ các nội dung có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.