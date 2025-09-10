Hà Nội

Không dùng nước giặt, long bào hoàng đế xưa được làm sạch bằng gì?

Kho tri thức

Không dùng nước giặt, long bào hoàng đế xưa được làm sạch bằng gì?

Không dùng nước để giặt giũ như các trang phục khác, long bào của hoàng đế Trung Hoa được làm sạch bằng "phương pháp hương liệu".

Tâm Anh (TH)
Long bào là trang phục dành riêng cho hoàng đế Trung Hoa thể hiện quyền lực và vương quyền. Trên long bào có hoa văn rồng. Ở quanh văn rồng còn có văn mây ngũ sắc, văn dơi đỏ, văn thập nhị chương (nhật, nguyệt, tinh thần, sơn, long, hoa trùng, tông di, tảo, hỏa, phấn mễ, phủ, phất). Ngoài hoa văn rồng còn có văn phụng, văn mẫu đơn phú quý, văn ngọc tỉ.
Chín con rồng được thêu trên long bào. Trong đó, 4 con chính long thêu ở trước, lưng và hai vai. Vạt trước và sau long bào thì mỗi vạt có 2 con hành long.
Nhìn từ trước hay sau đều thấy 5 con rồng, hàm ý sự tôn quý (cửu ngũ) bởi hoàng đế được gọi là cửu ngũ chí tôn. Con rồng cuối cùng thêu bên trong vạt trước.
Ngoài 9 con rồng trên, long bào còn có hoa văn rồng nhỏ ở cổ áo, eo và cổ tay áo. Cùng với đó có nhiều đường uốn lượn dưới long bào gọi là “chân nước”...
Do long bào của hoàng đế được may công phu bằng chỉ vàng, đá quý... đắt đỏ nên không thể giặt giũ bằng nước như các trang phục khác. Để tránh làm hỏng long bào, người xưa làm sạch long bào bằng "phương pháp hương liệu".
Đúng như tên gọi, long bào của nhà vua sẽ được hun khói và xông bằng hương thơm. Nhờ vậy, các vết bẩn trong long bào được làm sạch và thơm tho.
Đến thời nhà Minh và nhà Thanh, chất cồn có trong rượu rất dễ bay hơi được sử dụng để làm sạch long bào.
Người ta sẽ xịt một ít rượu lên long bào và đợi cho rượu bay hơi hết. Khi ấy, một số vết bẩn trên long bào và mùi hôi có thể được loại bỏ. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Tâm Anh (TH)
