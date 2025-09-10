Không dùng nước giặt, long bào hoàng đế xưa được làm sạch bằng gì?

Không dùng nước để giặt giũ như các trang phục khác, long bào của hoàng đế Trung Hoa được làm sạch bằng "phương pháp hương liệu".
Ngày 14/9 tới đây, Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn đặc biệt của cộng đồng biker cả nước khi Yamaha Motor Việt Nam chính thức tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới.
Lợi dụng việc Ukraine chuyển quân phản công ở Zolotyi Kolodyaz, Nga với lợi thế gâp 3 lần quân số đã xâm nhập vào trung tâm Pokrovsk trong 48 giờ qua.
Biệt thự 3 mặt tiền của NSƯT Bảo Quốc có 1 tầng, nằm ở khu vực sang trọng và an ninh tốt, với diện tích 340 m2, sân vườn rộng rãi...
Đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) mùa thu đẹp mê hoặc với biển mây bồng bềnh, lý tưởng để cắm trại và ngắm bình minh sáng sớm.
H'Hen Niê hạnh phúc khi được mẹ lên TP HCM chăm sóc. Thiều Bảo Trâm thưởng thức ẩm thực trong chuyến du lịch Đài Loan.
Bộ ảnh mới được Lê Khánh Chi đăng tải đã chứng minh nhan sắc ngày càng sắc sảo, mặn mà của cô nàng theo thời gian.
Dòng sản phẩm iPhone 17 mới của Apple tự hào sở hữu camera tốt hơn, bộ nhớ lớn hơn và chip Apple Silicon mạnh mẽ hơn.
Tử vi dự đoán trong 30 ngày tới, 3 con giáp mở ra cơ hội tài chính bất ngờ, giúp họ gia tăng thu nhập, cuộc sống nhờ đó có những tiến triển tốt đẹp.
Apple chọn nhôm thay vì titan cho iPhone 17 Pro, hé lộ dụng ý tối ưu tản nhiệt, trọng lượng và hiệu năng khiến cộng đồng công nghệ bàn tán.
Một bình đựng tro cốt 2.600 tuổi có hình dạng giống ngôi nhà hiếm gặp được phát hiện ở Ba Lan. Bên trong bình chứa hài cốt của ít nhất 4 người.
Gấu lợn (Melursus ursinus) là loài gấu đặc hữu Nam Á với ngoại hình kỳ lạ và tập tính độc đáo, gắn liền với nhiều truyền thuyết và đời sống văn hóa bản địa.
Tại Triển lãm Ô tô Munich 2025, Hyundai Three Concept đã ra mắt. Mẫu xe này là tiền thân của chiếc EV cỡ nhỏ dự kiến ra mắt dưới tên gọi Ioniq 3 vào năm sau.
Luôn biết cách làm mới hình ảnh, vậy nên cứ mỗi lần Bảo Khuyên Susan cập nhật trạng thái trên mạng xã hội đều thu hút rất nhiều sự chú ý của netizen.
Khác hẳn vẻ tinh nghịch thường thấy, Thúy Kiều khoe vẻ đẹp đầy quyến rũ và cuốn hút trong loạt ảnh diện bikini trong kỳ nghỉ dưỡng.
Lâm Thanh Nhã - diễn viên phim Mưa đỏ sở hữu gương mặt điển trai, nam tính, thân hình săn chắc, nụ cười má lúm đồng tiền ngọt ngào.
Chiếc xe thể thao giới hạn Porsche 911 Turbo 50 Years đầu tiên về Việt Nam đã được chủ nhân cho ra biển số 63C-238.63, với mức mua đấu giá chỉ 40 triệu đồng.
Đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây, nàng 'hot girl Hà thành' Lê Phương Anh gây thương nhớ với vẻ đẹp mỏng manh, ngọt ngào.
Trong một đoạn video mới đây, 'nam thần' phim 'Mưa đỏ' Steven Nguyễn xuất hiện tại phòng tập trong set đồ thể thao thoải mái.
Vào ngày 9 tháng 9 tới, Microsoft sẽ làm mới Windows 11 với bản cập nhật Patch Tuesday nhiều cải tiến và khả năng AI mới được thiết kế riêng cho PC Copilot+.
Hot girl Lê Huyền Diệu mới đây đã khiến cộng đồng mạng một phen 'dậy sóng' khi xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn mới mẻ, cá tính tại một trường đua xe go-kart.
Trong thần thoại Bắc Âu, Valkyries là những nữ chiến binh huyền thoại vừa đáng sợ vừa huyền bí, giữ vai trò quan trọng trong thế giới của các thần và anh hùng.