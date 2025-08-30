Hà Nội

Cái kết bi thảm của đại thần uy nghiêm hơn cả hoàng đế

Kho tri thức

Cái kết bi thảm của đại thần uy nghiêm hơn cả hoàng đế

Giữ chức Nhiếp Chính Vương, Đa Nhĩ Cổn có quyền lực cao hơn cả hoàng đế. Tuy nhiên, cuối cùng, thi hài Đa Nhĩ Cổn từng bị đào lên, suýt bị quất roi.

Vào thời phong kiến, hoàng đế Trung Quốc là người quyền lực, giàu có nhất vương triều. Tuy nhiên, triều đình nhà Thanh từng có một chức quan có quyền lực cao hơn cả nhà vua. Chức vụ này là Nhiếp Chính Vương.
Nhiếp Chính Vương nắm trong tay quyền lực lớn đến mức ý kiến, kiến nghị của mình còn có tác dụng và uy quyền hơn thánh chỉ của hoàng đế.
Thậm chí, Nhiếp Chính Vương toàn quyền phụ trách triều chính và hoàng đế còn phải nghe lời của đại thần này.
Nhiếp Chính Vương đầu tiên trong lịch sử nhà Thanh là Đa Nhĩ Cổn. Ông là chú ruột của hoàng đế Thuận Trị. Cuộc đời của Đa Nhĩ Cổn khiến nhiều người bất ngờ với nhiều dấu ấn lớn.
Theo sử sách, năm 14 tuổi, Đa Nhĩ Cổn được phong làm Bối Lặc. Ba năm sau, ông dẫn binh xuất chinh và đạt được chiến thắng lớn, khiến anh trai Hoàng Thái Cực vô cùng hài lòng, tự hào. Khi 17 tuổi, ông trở thành đại đương gia (người đứng đầu) của Chính Bạch Kỳ.
Khi Hoàng Thái Cực đột ngột qua đời mà chưa chỉ định người kế vị, không ít người thèm khát vị trí này. Thay vì tranh đoạt ngai vàng, Đa Nhĩ Cổn có quyết định gây bất ngờ là cháu trai Phúc Lâm (sau này là vua Thuận Trị) lên ngôi hoàng đế.
Sau khi lên ngôi vua, hoàng đế Thuận Trị nhớ tới công lao phò tá của người chú nên phong ông làm Nhiếp Chính Vương. Mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do Đa Nhĩ Cổn quyết định. Khi ấy, vua Thuận Trị vẫn còn nhỏ tuổi.
Ngay cả khi vua Thuận Trị trưởng thành, Đa Nhĩ Cổn cũng không nghĩ đến việc trả lại quyền lực mà tự đổi tước hiệu của mình từ "Nhiếp chính vương" trở thành "Hoàng phụ Nhiếp chính vương".
Đa Nhĩ Cổn bất ngờ qua đời trong một chuyến đi săn vào năm 1650. Hai tháng sau khi Hoàng phụ Nhiếp chính vương chết, vua Thuận Trị ban bố 14 điều tội tạng, quật mộ của người chú. Thậm chí, thi thể của Đa Nhĩ Cổn suýt chút nữa còn bị quất roi. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
