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Sống Khỏe

Khối u thần kinh 1,6kg đe dọa liệt chân cô gái trẻ

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 21 tuổi (Nam Định) mắc u thần kinh (Schwannoma) khổng lồ vùng đùi phải, giúp bảo tồn hoàn toàn chức năng vận động chi dưới.

Thúy Nga

Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện cảm giác căng tức vùng đùi phải trong thời gian dài. Tuy nhiên, do triệu chứng ban đầu không rõ ràng nên không đi khám. Khoảng một năm sau, khối u phát triển nhanh, vùng đùi sưng to, đau tăng dần và gây hạn chế vận động, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân có khối u thần kinh kích thước 30x15cm, nặng 1,6kg. Khối u nằm sâu trong khối cơ đùi, chèn ép dây thần kinh đùi và nằm sát các bó mạch máu lớn.

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Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Vũ Trung Trực, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình - Thẩm mỹ, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, Schwannoma là loại u phát triển từ tế bào Schwann - lớp tế bào tạo nên bao myelin bao quanh dây thần kinh ngoại vi. Phần lớn các trường hợp là u lành tính, phát triển chậm.

Tuy nhiên, khi khối u tăng kích thước lớn hoặc xuất hiện ở vị trí đặc biệt, người bệnh có thể gặp nhiều biến chứng do chèn ép thần kinh và mạch máu.

Theo TS.BS Vũ Trung Trực người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, do khối u nằm sâu trong cơ đùi, sát dây thần kinh và các mạch máu lớn nên việc bóc tách đòi hỏi độ chính xác cao. Chỉ một tổn thương nhỏ trong quá trình phẫu thuật cũng có thể khiến người bệnh bị suy giảm chức năng vận động hoặc mất cảm giác chi dưới.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa gồm phẫu thuật tạo hình, gây mê hồi sức, phẫu thuật mạch máu và chẩn đoán hình ảnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh có thể tự cử động bàn chân và khớp gối, không ghi nhận dấu hiệu tổn thương thần kinh. Chức năng vận động chi dưới được bảo tồn hoàn toàn và bệnh nhân được chỉ định tập phục hồi chức năng sớm.

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Khối u khổng lồ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện khối bất thường ở tay chân hoặc có tình trạng đau, tê bì kéo dài không rõ nguyên nhân. Việc thăm khám chuyên khoa sớm giúp xác định chính xác bản chất tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh để khối u phát triển quá lớn gây khó khăn cho quá trình can thiệp.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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