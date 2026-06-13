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Sống Khỏe

Bé trai 11 tuổi nguy kịch vì tụ cầu vàng phá hủy xương đùi

Từ những cơn sốt cao và đau nhức chân kéo dài, bé trai 11 tuổi ở Lai Châu được phát hiện nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, viêm xương tủy hoại tử, đối mặt nguy cơ mất chân.

Thúy Nga

Theo gia đình, cháu N. (11 tuổi) là một cậu bé khỏe mạnh. Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện tình trạng sốt cao liên tục kèm rét run, nhiệt độ cơ thể có thời điểm lên tới 40°C.

Ban đầu, N. chỉ than đau nhức ở hai bắp đùi. Cho rằng con vận động nhiều dẫn đến mỏi cơ, gia đình chưa nghĩ đến một bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, các cơn đau ngày càng dữ dội, lan rộng khắp cơ thể khiến trẻ phải nhập viện điều trị.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh diễn biến nhanh và nặng lên, trẻ rơi vào suy hô hấp cấp, phải hỗ trợ thở oxy và được chuyển khẩn cấp lên tuyến trên.

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Hình ảnh xương bị tàn phá do nhiễm khuẩn - Ảnh BVCC

Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng – một tình trạng nhiễm trùng máu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng. Trẻ phải thở máy xâm nhập liên tục 6 ngày và được phẫu thuật dẫn lưu mủ ở cơ đùi hai bên nhằm kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng sốt được kiểm soát. Tuy nhiên, tổn thương tại chân phải vẫn diễn tiến nặng nề. Bệnh nhi gần như không thể đi lại, đau nhức dữ dội vùng đùi phải, dịch mủ lẫn máu tiếp tục rỉ qua vết mổ. Lo ngại nguy cơ hoại tử lan rộng, các bác sĩ quyết định chuyển trẻ tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) và siêu âm phần mềm cho thấy viêm xương tủy lan tỏa xương đùi, xuất hiện nhiều ổ áp xe trong xương, dưới màng xương và trong các khối cơ vùng chậu, mông, đùi phải.

Đặc biệt, siêu âm phát hiện một ổ dịch mủ kích thước 12x15 mm nằm sát màng xương đùi, ăn sâu vào tổ chức xương và hình thành đường rò thông ra da. Toàn bộ mô mềm vùng mông, đùi và cẳng chân hai bên đều phù nề nghiêm trọng.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BS.CKII Hoàng Mạnh Hà, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, vi khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập vào cơ thể cháu N. qua đường máu, sau đó khu trú, sinh sôi trong các bè xương và khoảng trống của tủy xương dài. Chúng gây viêm, nhiễm trùng hoại tử, phá vỡ vỏ xương và tạo thành các ổ áp xe phần mềm dồn dập.

Trong hơn một giờ phẫu thuật, ê-kíp đã nạo vét tối đa các ổ áp xe, ổ viêm trong xương và cơ, đồng thời loại bỏ các tổ chức hoại tử.

Để kiểm soát những ổ viêm nằm sâu trong xương, các bác sĩ sử dụng xi măng kháng sinh để lấp đầy các khoảng khuyết xương. Phương pháp này giúp giải phóng kháng sinh trực tiếp tại vùng tổn thương, duy trì nồng độ thuốc cao tại chỗ và tăng hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn.

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Chăm sóc vết thương cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo kế hoạch điều trị, sau khoảng 3-6 tuần, khi tình trạng viêm nhiễm được kiểm soát hoàn toàn, bệnh nhi sẽ được phẫu thuật ghép xương tự thân hoặc xương nhân tạo nhằm tái tạo phần xương bị phá hủy và phục hồi chức năng vận động.

Một tuần sau phẫu thuật, các dấu hiệu nhiễm trùng đã được kiểm soát, vết mổ khô và tiến triển tốt. Các bác sĩ kỳ vọng sau giai đoạn tái tạo xương và phục hồi chức năng, cậu bé sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Các bác sĩ khuyến cáo, tụ cầu vàng là loại vi khuẩn có độc lực mạnh, có thể gây nhiễm khuẩn huyết và viêm xương tủy nguy hiểm. Khi trẻ xuất hiện sốt cao kéo dài kèm đau nhức cơ, xương hoặc khớp bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, làm xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh kịp thời. Việc phát hiện sớm giúp hạn chế nguy cơ hoại tử xương, tàn phế và các biến chứng đe dọa tính mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Nhiễm trùng huyết tụ cầu vàng #Viêm xương tủy và hoại tử xương #Chẩn đoán và điều trị nhiễm trùng nặng #Phẫu thuật bảo tồn chi cho trẻ #Nguy cơ tàn phế và cảnh báo y tế

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