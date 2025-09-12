Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Khối u da bất thường vùng môi dưới không ngờ ung thư

Ung thư da là bệnh lý ác tính xuất phát từ các tế bào da, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Thúy Nga

Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật cắt ung thư da, tạo hình thẩm mỹ thành công cho bệnh nhân 72 tuổi bị ung thư da.

Theo đó, bà N.T.N, 72 tuổi (Cửa Ông, Quảng Ninh), nhập viện với khối u da bất thường vùng môi dưới. Khối u này xuất hiện vài tháng nay nhưng ban đầu bệnh nhân không chú ý, đợt này thấy u to, bắt đầu thấy đau bệnh nhân mới đi khám.

Qua thăm khám lâm sàng và làm các xét cận lâm sàng, bệnh nhân được xác định chẩn đoán ung thư thành phần thuộc da (một dạng ung thư da), có khả năng tiến triển di căn nếu không điều trị kịp thời.

da.jpg
BSCKI Đoàn Huy Tuyền, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy khám lại cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước tình trạng này, kíp phẫu thuật do BSCKI Đoàn Huy Tuyền, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp đã tiến hành cắt bỏ rộng khối ung thư da để loại bỏ tổn thương ác tính, tạo hình bằng vạt tại chỗ nhằm mục đích che lấp tổn khuyết, đảm bảo hình thể cân đối và chức năng của khuôn mặt nhất là vùng môi phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ cao.

ut-da-1.jpg
Tổn thương trước và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ liền tốt, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật.

BSCKI Đoàn Huy Tuyền cho biết, ung thư da là bệnh lý ác tính xuất phát từ các tế bào da, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nếu phát hiện sớm, bệnh có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật, hạn chế nguy cơ tái phát và di căn.

“Người dân cần chủ động bảo vệ da khỏi tia UV, thường xuyên quan sát những thay đổi bất thường trên da như: Xuất hiện nốt ruồi mới hoặc thay đổi về kích thước, màu sắc, bờ viền của nốt ruồi cũ; Tổn thương da loét lâu không lành, dễ chảy máu; Nốt da bất thường, bề mặt gồ ghề, loang lổ nhiều màu; Vùng da ngứa, đau, rát hoặc chảy dịch bất thường. Cần đi khám chuyên khoa da liễu – ung bướu sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”, bác sĩ Tuyền khuyến cáo.

#ung thư da mặt #phẫu thuật ung thư da #bệnh lý ung thư da #tế bào da ung thư #phát hiện sớm ung thư da #chẩn đoán ung thư da

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thay đổi nhỏ trên da cảnh báo nguy cơ ung thư

Ung thư da có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ như nốt ruồi bất thường hay vết loét lâu lành. Phát hiện sớm là chìa khóa để điều trị hiệu quả.

Ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, nhưng cũng có khả năng điều trị cao nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo ngay trên cơ thể mình.

Một nốt ruồi thay đổi màu sắc, vùng da bong tróc lâu lành hay mảng sẫm màu bất thường có thể là dấu hiệu của ung thư da. Việc nhận biết sớm các triệu chứng là yếu tố then chốt trong phòng và điều trị hiệu quả.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xăm hồng quầng vú tại spa, người phụ nữ bị nhiễm trùng nặng

Tai biến sau xăm là một vấn đề phức tạp, gây khó khăn trong điều trị nên cần lựa chọn các cơ sở uy tín.

Nhiễm trùng nặng vì tai biến cấp tính

Người phụ nữ 36 tuổi xăm hồng quầng vú ở một spa, vài ngày sau vùng xăm rỉ dịch vàng, vài chỗ đóng mài màu mật ong đau rát.

Xem chi tiết

Số hóa

AI thiết kế protein như 'GPS' định vị chính xác khối u

Một nhóm nghiên cứu châu Âu vừa sử dụng AI để tạo ra protein giúp định vị chính xác tế bào ung thư da, mở ra triển vọng phát triển liệu pháp miễn dịch mới.

Các nhà khoa học tại Đại học Kỹ thuật Đan Mạch đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế các protein có khả năng “dẫn đường” cho tế bào miễn dịch, cụ thể là tế bào T, xác định và tiêu diệt chính xác tế bào ung thư da melanoma.

targeting-cancer-cells-ultrasound.jpg
Protein do AI thiết kế đang huấn luyện tế bào miễn dịch trở thành sát thủ diệt ung thư một cách nhanh chóng và an toàn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Nếu không được phẫu thuật tháo mủ, áp xe cổ có thể tự phá vỡ ra da gây dò mủ kéo dài hoặc vỡ mủ vào trong, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết...
Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.