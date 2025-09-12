Khối u da bất thường vùng môi dưới không ngờ ung thư

Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật cắt ung thư da, tạo hình thẩm mỹ thành công cho bệnh nhân 72 tuổi bị ung thư da.

Theo đó, bà N.T.N, 72 tuổi (Cửa Ông, Quảng Ninh), nhập viện với khối u da bất thường vùng môi dưới. Khối u này xuất hiện vài tháng nay nhưng ban đầu bệnh nhân không chú ý, đợt này thấy u to, bắt đầu thấy đau bệnh nhân mới đi khám.

Qua thăm khám lâm sàng và làm các xét cận lâm sàng, bệnh nhân được xác định chẩn đoán ung thư thành phần thuộc da (một dạng ung thư da), có khả năng tiến triển di căn nếu không điều trị kịp thời.

BSCKI Đoàn Huy Tuyền, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy khám lại cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước tình trạng này, kíp phẫu thuật do BSCKI Đoàn Huy Tuyền, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp đã tiến hành cắt bỏ rộng khối ung thư da để loại bỏ tổn thương ác tính, tạo hình bằng vạt tại chỗ nhằm mục đích che lấp tổn khuyết, đảm bảo hình thể cân đối và chức năng của khuôn mặt nhất là vùng môi phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ cao.

Tổn thương trước và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ liền tốt, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật.

BSCKI Đoàn Huy Tuyền cho biết, ung thư da là bệnh lý ác tính xuất phát từ các tế bào da, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nếu phát hiện sớm, bệnh có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật, hạn chế nguy cơ tái phát và di căn.