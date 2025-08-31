Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thay đổi nhỏ trên da cảnh báo nguy cơ ung thư

Ung thư da có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ như nốt ruồi bất thường hay vết loét lâu lành. Phát hiện sớm là chìa khóa để điều trị hiệu quả.

Trương Hiền

Ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, nhưng cũng có khả năng điều trị cao nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo ngay trên cơ thể mình.

Một nốt ruồi thay đổi màu sắc, vùng da bong tróc lâu lành hay mảng sẫm màu bất thường có thể là dấu hiệu của ung thư da. Việc nhận biết sớm các triệu chứng là yếu tố then chốt trong phòng và điều trị hiệu quả.

Ung thư da xảy ra khi các tế bào da phát triển bất thường, thường do tiếp xúc lâu dài với tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời hoặc từ đèn tanning (tắm nắng nhân tạo). Dưới đây là những dấu hiệu sớm của ung thư da mà bạn không nên bỏ qua:

z6886358127548-e178c57b7f73a46151d0753db7b8d094.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nốt ruồi bất thường

Không đối xứng: Một bên nốt ruồi khác với bên còn lại.

Bờ không đều: Bờ nốt ruồi lởm chởm, nhòe mờ hoặc không rõ ràng.

Màu sắc không đồng đều: Có nhiều màu trong cùng một nốt ruồi như đen, nâu, đỏ, xanh hoặc trắng.

Đường kính lớn hơn 6mm: Nốt ruồi to bất thường.

Tiến triển theo thời gian: Nốt ruồi thay đổi kích thước, hình dạng, màu sắc hoặc có cảm giác ngứa, đau, rỉ máu.

Đây là nguyên tắc ABCDE trong việc tự kiểm tra nốt ruồi để nhận biết nguy cơ ung thư hắc tố – loại nguy hiểm nhất của ung thư da.

Vết loét lâu lành hoặc chảy máu

Một vết thương nhỏ trên da không lành trong vài tuần, dễ bị chảy máu hoặc đóng vảy đi vảy lại nhiều lần có thể là dấu hiệu của ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào vảy.

Mảng da đỏ, bong tróc bất thường

Nếu có vùng da đỏ, thô ráp, đóng vảy hoặc ngứa ngáy kéo dài mà không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám da liễu. Những vùng da này có thể xuất hiện trên mặt, tai, cổ, tay – các vùng hay tiếp xúc với nắng.

Vết sẫm màu hoặc vết thâm xuất hiện mới

Bất kỳ vùng da nào đột ngột xuất hiện vết đen hoặc thâm không rõ lý do, đặc biệt là ở gan bàn chân, lòng bàn tay, móng tay hay niêm mạc miệng, đều cần được kiểm tra kỹ.

Thay đổi bất thường ở móng tay

Ung thư da dưới móng tay có thể biểu hiện bằng những vệt màu nâu đen kéo dài theo chiều dọc móng, móng dễ gãy hoặc biến dạng. Đây là triệu chứng hiếm gặp nhưng dễ bị bỏ qua.

Ngứa hoặc đau kéo dài ở vùng da bất thường

Nếu một vùng da hoặc nốt ruồi gây cảm giác ngứa, đau rát dai dẳng mà không liên quan đến côn trùng cắn, viêm da hay chấn thương, đây có thể là biểu hiện của tổn thương ác tính đang phát triển.

Da đổi màu bất thường ở vùng tiếp xúc ánh nắng

Những vùng da thường xuyên tiếp xúc ánh nắng như mặt, cổ, tay, vai nếu xuất hiện các mảng da đổi màu (sẫm hơn hoặc loang lổ), đặc biệt kèm theo bong tróc hoặc dày sừng, có thể là dấu hiệu sớm của ung thư tế bào vảy hoặc tổn thương tiền ung thư.

Nốt sần mới nổi lên hoặc có vảy như “mụn cóc”

Nếu trên da xuất hiện một nốt sần nhỏ, bóng, mượt, hồng nhạt hoặc ngả màu ngọc trai, có thể kèm theo vảy mỏng hoặc đóng mài, bạn cần thận trọng. Đây là dấu hiệu điển hình của ung thư biểu mô tế bào đáy – loại ung thư da phổ biến nhất.

Khi nào cần đi khám?

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, đặc biệt là nếu có yếu tố nguy cơ như:

Tiền sử phơi nắng nhiều hoặc cháy nắng nặng khi còn trẻ

Có người thân từng mắc ung thư da

Có làn da sáng màu, tàn nhang nhiều

Thường xuyên sử dụng phòng tắm nắng nhân tạo

...thì bạn nên đi khám chuyên khoa da liễu để kiểm tra và sinh thiết nếu cần thiết.

Lời khuyên phòng ngừa

Sử dụng kem chống nắng hằng ngày, chỉ số SPF từ 30 trở lên

Tránh nắng gắt từ 10h đến 16h

Mặc quần áo che chắn, đeo kính râm và đội nón rộng vành khi ra ngoài

Kiểm tra da định kỳ, nhất là khi bạn có nhiều nốt ruồi

Ung thư da hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện kịp thời. Hãy lắng nghe cơ thể và đừng xem nhẹ những thay đổi nhỏ trên làn da của bạn.

#Ung thư da #Dấu hiệu ung thư da #Nốt ruồi bất thường #Phát hiện sớm ung thư da #Dấu hiệu cảnh báo ung thư da #Vết loét lâu lành

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cụ 96 tuổi bị ung thư da hiểm hóc lan từ má đến mắt mũi

Nhiều người cao tuổi sợ phẫu thuật nên thường bỏ qua các tổn thương da ban đầu khiến u nhỏ có thể phát triển thành tổn thương lớn, hoại tử...

Ngày 11/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công khối ung thư lớn xâm lấn phức tạp vùng mặt cho cụ bà 96 tuổi. Ca mổ loại bỏ trọn vẹn khối ung thư ở vị trí hiểm hóc, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, giúp bệnh nhân cao tuổi hồi phục tốt.

Thách thức khi lấy khối u mặt to nhanh vỡ, chảy dịch máu mủ

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thực phẩm ngừa cháy nắng, phòng ung thư da

Việc ăn đúng loại thực phẩm vào đúng thời điểm trong ngày có thể ảnh hưởng tích cực đến cách làn da phản ứng với ánh nắng mặt trời.

Bữa sáng được xem là thời điểm vàng để bổ sung các loại thực phẩm giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím và chống lão hóa.

Tiến sĩ Joseph S. Takahashi - Chủ nhiệm khoa Thần kinh học tại Trung tâm Y tế Đại học Texas Southwestern (Mỹ) đã phát hiện ra rằng làn da của con người có một “đồng hồ sinh học” riêng.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Ngăn chặn ung thư da, lão hoá sớm

Dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh là nền tảng quan trọng giúp bảo vệ làn da một cách bền vững và toàn diện.

Trong khi các sản phẩm chống nắng, kem dưỡng hay liệu pháp thẩm mỹ thường được nhắc đến như giải pháp bảo vệ làn da khỏi tác hại của môi trường, ít ai biết rằng việc phòng ngừa ung thư da và lão hóa sớm thực sự bắt đầu từ bên trong. Dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh và sự thấu hiểu cơ thể chính là nền tảng quan trọng giúp bảo vệ làn da một cách bền vững và toàn diện.

da.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tác dụng của bột sắn dây

Tác dụng của bột sắn dây

Bột sắn dây, với thành phần tự nhiên từ củ sắn dây, từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc dân gian có nhiều lợi ích với sức khỏe.