Xăm hồng quầng vú tại spa, người phụ nữ bị nhiễm trùng nặng

Nhiễm trùng nặng vì tai biến cấp tính

Người phụ nữ 36 tuổi xăm hồng quầng vú ở một spa, vài ngày sau vùng xăm rỉ dịch vàng, vài chỗ đóng mài màu mật ong đau rát.

BS.CKII Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TP HCM cho biết, bệnh nhân bị viêm da nhiễm trùng, sau một tuần điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, vùng thương tổn mới khô và giảm đau rát.

"Tai biến sau xăm là một vấn đề phức tạp và gây khó khăn trong điều trị", bác sĩ Hiền nói thêm rằng có hai dạng tai biến là cấp tính và mạn tính. Tai biến cấp tính, như bệnh nhân trên, xuất hiện sau xăm vài ngày đến vài tuần.

Tai biến này là phản ứng viêm sau xăm, gồm viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da do ánh sáng hoặc đợt bùng phát một số bệnh da viêm - tự miễn (vảy nến, bạch biến, lichen phẳng...).

Dạng này còn có nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hay nấm, nặng nhất tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân.

BS.CKII Lê Thảo Hiền thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tai biến mạn tính có thể ung thư

Theo BS.CKII Lê Thảo Hiền, tai biến mạn tính xuất hiện sau xăm vài tháng đến vài năm, như nhiễm vi khuẩn lao điển hình hoặc không điển hình, phát ban dạng sẩn nốt, phản ứng u hạt, sẹo (sẹo lồi, lõm, sẹo xấu), thậm chí ung thư da.

Đơn cử, thiếu niên 14 tuổi ở Đồng Nai, xem quảng cáo trên mạng xã hội rồi thuê một "thợ xăm" về nhà để xăm lên ngực. Một tháng sau, vùng xăm nổi nốt màu trắng rồi dần lan nhiều trên ngực. Bác sĩ chẩn đoán u mềm lây lan do nhiễm virus sau xăm mình, điều trị bằng cách nạo lấy thương tổn trên da.

Nguyên nhân gây nhiễm trùng là quy trình thực hiện thủ thuật không tuân thủ nguyên tắc vô trùng, vết xăm không được chăm sóc đúng cách. Phản ứng viêm chủ yếu do cơ địa dị ứng với chính chất liệu và màu của mực xăm.

Một số trường hợp cơ thể có sẵn bệnh da viêm tự miễn nhưng chưa được điều trị tốt như vảy nến, bạch biến... Sẹo sau xăm thường vì người thực hiện thủ thuật đã xăm mực quá sâu vào trong da, hoặc cơ địa sẹo lồi của người được xăm.