Khởi tố vụ án xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Một hộ kinh doanh đăng ký giết mổ 20 con heo/ngày đêm, nhưng xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P Việt Nam.

Theo Tân Lộc/Báo Tiền Phong

Ngày 21/4, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn, liên quan vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty C.P).

Trước đó, ngày 5/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau nhận thông tin phản ánh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Theo đó, hộ kinh doanh V.B (xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau) đã lập 66 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 2,9 tỷ đồng.

Toàn bộ số hóa đơn trên được xuất cho các chi nhánh của Công ty CP, với tên hàng hóa là "gia công giết mổ heo".

Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 12/2022, hộ kinh doanh V.B đã xuất hóa đơn gia công giết mổ tổng cộng hơn 8.600 con heo cho 7 chi nhánh của Công ty C.P. Tổng giá trị ghi trên hóa đơn trong giai đoạn này hơn 1,2 tỷ đồng.

Từ tháng 1 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh V.B tiếp tục xuất hóa đơn gia công giết mổ hơn 12.000 con heo cho các chi nhánh Công ty C.P, với tổng giá trị hóa đơn ghi nhận gần 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở V.B chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.

