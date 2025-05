Xôn xao Công ty C.P Việt Nam sử dụng lợn bệnh để chế biến

Phát hiện hơn 7 tấn thực phẩm bẩn, trứng non, tràng lợn đông lạnh Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ hơn 7 tấn trứng non, nầm lợn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Ngày 6/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra và bắt nhiều vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm bẩn với khối lượng lớn. Cụ thể, ngày 5/5, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một điểm tập kết và buôn bán thực phẩm (ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) do ông Lê Hồng Phong (SN 1983, trú tại Nghệ An) làm chủ.