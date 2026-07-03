Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì ma túy: 'Tôi mất tất cả rồi!'

Ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ khi làm việc với CQĐT đã bày tỏ sự hối hận, cho rằng bản thân đã "mất tất cả" và nhắn nhủ mọi người hãy tránh xa ma túy.

Ngày 3/7, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động tại nhiều khách sạn, căn hộ và nhà thuê trên địa bàn. Trong số 48 đối tượng bị xử lý có ca sĩ - nhạc sĩ Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ).

Đối tượng Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ) tại CQĐT

Khi bị khởi tố, bắt giữ, Tăng Nhật Tuệ bày tỏ sự hối hận và gửi lời cảnh báo đến mọi người về tác hại của ma túy.

“Tôi mất tất cả rồi! Có thể trong tương lai tôi sẽ không còn cơ hội để làm những công việc như trước đây đã từng... Tôi mong các bạn hãy nhìn nhận mọi thứ thật nghiêm túc. Chúng ta hãy tránh xa ma túy!”, Tăng Nhật Tuệ nói.

Theo cơ quan công an, chuyên án được khám phá từ dấu hiệu nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn A.K trên địa bàn phường Chánh Hưng. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Nhật Quang (SN 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) là người nghi cung cấp ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng.

Tăng Nhật Tuệ và các đối tượng trong đường dây ma tuý vừa bị Công an triệt phá.

Từ đầu mối này, Công an phường Chánh Hưng tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại các khách sạn, căn hộ, nhà thuê và nơi ở riêng. Các đối tượng thường lợi dụng những địa điểm lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và tổ chức sử dụng theo từng nhóm nhỏ nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM đồng loạt khám xét, triệt phá đường dây, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy như Methamphetamine, Ketamine, MDMA; cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 14 xe máy.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với các chất ma túy như Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Qua phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM để khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 9 đối tượng còn lại.