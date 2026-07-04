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Xã hội

Quảng Trị triệt phá đường dây ma túy lớn với hơn 7kg tang vật

Công an Quảng Trị bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 7kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan trong chuyên án lớn về ma túy.

Tối ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Tang vật thu giữ tại nhà riêng đối tượng Nguyễn Văn Hùng

Tang vật thu giữ tại nhà riêng đối tượng Nguyễn Văn Hùng

Theo đó, vào khoảng 1h30 ngày 24/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Tân Gianh phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), trú tại thôn Đông Phúc, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm khoảng 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng Công an tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan. Qua vận động, đối tượng Hoàng Viết Toàn (SN 2001), trú tại TDP 1 Phú Vinh, phường Đồng Sơn đã đến cơ quan Công an đầu thú và tự nguyện giao nộp khoảng 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, đồng thời khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoàng Viết Toàn đến cơ quan Công an đầu thú và tự nguyện giao nộp khoảng 3kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng Hoàng Viết Toàn đến cơ quan Công an đầu thú và tự nguyện giao nộp khoảng 3kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hoàng Trung Hiếu, trú tại TDP1 Mỹ Cương, phường Đồng Sơn, thu giữ hơn 200 gam ma túy tổng hợp dạng “nước vui”. Bước đầu xác định Hiếu có vai trò chủ mưu cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Tổng tang vật Công an tỉnh Quảng Trị thu giữ gồm khoảng 7kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 gam ma túy tổng hợp dạng “nước vui”, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Đối tượng Hoàng Trung Hiếu cùng tang vật thu được tại nhà riêng.

Đối tượng Hoàng Trung Hiếu cùng tang vật thu được tại nhà riêng.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Sông Lam-Thuỳ Trang/ Công An Nhân Dân
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#ma túy #Quảng Trị #bắt giữ #đường dây #tang vật #chuyên án

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