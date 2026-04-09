Khởi tố "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng ở Phú Quốc

Sau khi khách hàng chuyển tiền làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, Trần Thị Bích Phượng đã không thực hiện mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 9/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Bích Phượng (49 tuổi, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 9/6/2022, Phượng ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất có diện tích 25.000m² tại Cửa Lấp, Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang cũ (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho một số khách hàng ở TP.HCM và Phú Quốc với giá 17 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Bích Phượng.

Sau khi ký kết, khách hàng đã nhiều lần chuyển cho Phượng với tổng số tiền 6 tỷ đồng. Đồng thời, Phượng cam kết trong thời hạn từ 2 - 3 tháng sẽ hoàn tất việc trích đo để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng thửa đất.

Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết, Phượng không thực hiện được và cũng không hoàn trả tiền lại cho khách hàng.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Bích Phượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TPHCM bắt doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo dự án bất động sản trị giá hàng chục tỉ đồng tại Phú Quốc.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.

Bắt kẻ giả danh cán bộ Công an để lừa đảo ở Huế

Sau khi nhặt được điện thoại, Nguyễn Văn Nghĩa đã mạo danh cán bộ Công an yêu cầu người đánh rơi chuyển tiền để "giải quyết dân sự", rồi chiếm đoạt.

Ngày 25/2, thông tin từ Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng có hành vi giả danh cán bộ Công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường An Cựu tiếp nhận đơn trình báo của chị H. T. V. (SN 21 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) về việc, ngày 22/2, chị V. đánh rơi một điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lê, phường Phú Xuân. Sau đó, chị đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm.

