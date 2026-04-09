Khởi tố "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng ở Phú Quốc

Sau khi khách hàng chuyển tiền làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, Trần Thị Bích Phượng đã không thực hiện mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.

Ngày 9/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Bích Phượng (49 tuổi, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 9/6/2022, Phượng ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất có diện tích 25.000m² tại Cửa Lấp, Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang cũ (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho một số khách hàng ở TP.HCM và Phú Quốc với giá 17 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Bích Phượng.

Sau khi ký kết, khách hàng đã nhiều lần chuyển cho Phượng với tổng số tiền 6 tỷ đồng. Đồng thời, Phượng cam kết trong thời hạn từ 2 - 3 tháng sẽ hoàn tất việc trích đo để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng thửa đất.

Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết, Phượng không thực hiện được và cũng không hoàn trả tiền lại cho khách hàng.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Bích Phượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

