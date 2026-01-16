Khởi tố nhóm nam nữ tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn Westlake

Ngày 16/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Westlake.

Trước đó, hồi 6h30 ngày 24/12/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra hành chính tại phòng 902, khách sạn Westlake (phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ). Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong phòng có 8 người (4 nam, 4 nữ) có biểu hiện nghi vấn tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ việc.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là Ketamine (1,453 gam), 2 đĩa sứ màu trắng, 1 thẻ nhựa hình chữ nhật in chữ “Westlake”, 1 tờ tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng được cuộn tròn thành dạng ống hút, 1 tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng, một mặt tờ tiền bám dính chất nghi là Ketamine, 1 bật lửa màu tím. Tổ công tác còn tạm giữ 9 điện thoại di động là tài sản của các đối tượng có mặt tại hiện trường.

Tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy trong nước tiểu cho thấy, 7 đối tượng dương tính với chất ma túy, Hà Ngọc Hoài cho kết quả âm tính.

Ngày 27/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngày 2/1, khởi tố bị can đối với 6 người về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả xem thêm video: Bắt giữ vụ vận chuyển 12.000 viên ma túy sang biên giới.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)