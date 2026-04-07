Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến với số tiền gần 100 triệu đồng

Thông tin từ Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (SN 1995, trú tại khối Tiên Động, phường Vinh Lộc) về hành vi đánh bạc dưới hình thức trực tuyến.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 3/2026, lực lượng Công an phát hiện Trần Văn Tài có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng sử dụng các thiết bị điện tử để tham gia các trò chơi như “nổ hũ”, “tài xỉu”, “bắn cá” trên nền tảng Internet nhằm ăn thua bằng tiền.

Đối tượng Trần Văn Tài tại Cơ quan Công an.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 26/3, Công an phường Vinh Lộc đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền Tài sử dụng để đánh bạc gần 100 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tình trạng đánh bạc trên không gian mạng có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường tạo lập, vận hành các trang web, ứng dụng được ngụy trang dưới dạng trò chơi giải trí hoặc trò chơi trúng thưởng, dễ khiến người dùng nhầm tưởng là hợp pháp.

Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng như thiệt hại kinh tế, phát sinh nợ nần, kéo theo các loại tội phạm khác như trộm cắp, lừa đảo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng; đồng thời chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè nâng cao cảnh giác, tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật.