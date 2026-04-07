Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến với số tiền gần 100 triệu đồng

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ 1 đối tượng với gần 100 triệu đồng tham gia đánh bạc trực tuyến, cảnh báo tệ nạn cờ bạc mạng ngày càng phức tạp.

Thanh Hà

Thông tin từ Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tài (SN 1995, trú tại khối Tiên Động, phường Vinh Lộc) về hành vi đánh bạc dưới hình thức trực tuyến.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 3/2026, lực lượng Công an phát hiện Trần Văn Tài có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng sử dụng các thiết bị điện tử để tham gia các trò chơi như “nổ hũ”, “tài xỉu”, “bắn cá” trên nền tảng Internet nhằm ăn thua bằng tiền.

Đối tượng Trần Văn Tài tại Cơ quan Công an.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 26/3, Công an phường Vinh Lộc đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền Tài sử dụng để đánh bạc gần 100 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tình trạng đánh bạc trên không gian mạng có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường tạo lập, vận hành các trang web, ứng dụng được ngụy trang dưới dạng trò chơi giải trí hoặc trò chơi trúng thưởng, dễ khiến người dùng nhầm tưởng là hợp pháp.

Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng như thiệt hại kinh tế, phát sinh nợ nần, kéo theo các loại tội phạm khác như trộm cắp, lừa đảo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng; đồng thời chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè nâng cao cảnh giác, tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật.

#Nghệ An #đánh bạc #Công an #trực tuyến #khởi tố

Đột kích, bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc ở Khánh Hoà

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà ập vào bắt quả tang.

Ngày 5/3, thông tin từ Công an xã Ninh Hải (tỉnh Khánh Hoà) cho biết, đơn vị vừa triệt phá 01 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt 12 đối tượng, thu giữ nhiều tang liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 01/3, Công an xã Ninh Hải kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Hồ Thành Dũ (sinh năm 1971, thôn Phương Cựu 1, xã Ninh Hải).

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 9 đối tượng ở Cần Thơ

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 28/2, thông tin từ Công an xã Mỹ Hương (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc trái phép tại ấp Thiện Bình, bắt 9 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào lúc 19h40 ngày 25/2, Công an xã Mỹ Hương phát hiện tại một hộ dân ở ấp Thiện Bình có một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

