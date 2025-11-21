Khởi tố bà chủ Mailisa và doanh nhân Hoàng Kim Khánh vì buôn lậu

Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc cùng 6 bị can cùng bị khởi tố về tội Buôn lậu.

Ngày 21/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án Buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare và Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa.

Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội Buôn lậu gồm: Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa; Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, kế toán; Trần Đan Phượng, kế toán trưởng Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn và Lu Xueyi, nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare

Bước đầu điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.