Xã hội

Khởi tố người phụ nữ chặn đường phơi thóc khiến 1 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố người cản trở giao thông đường bộ dẫn đến tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Hải Ninh

Người vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội “Cản trở giao thông đường bộ” là bà Vũ Thị M (SN 1958, trú tại thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

87.jpg

Điều tra xác định, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E thuộc địa bàn thôn Khê Thượng, bà M đã dùng các cục bê tông, gạch đá để chặn đường.

Hành vi trên đã khiến một người phụ nữ điều khiển xe mô tô đâm vào bê tông, gạch đá, bị tai nạn dẫn đến tử vong.

Thời gian qua, mặc dù được lực lượng Công an, Cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn, thậm chí xử phạt hành chính.

Tuy nhiên tại một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn tỉnh vẫn có tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, họp chợ, tập kết vật liệu, phơi thóc lúa, dừng đỗ xe sai quy định, trong đó có những người mang cả gạch, đá, cây gỗ, tre để chặn đường phơi thóc lúa.

Hành vi này không chỉ gây cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, mất trật tự an toàn giao thông mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc như trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không đặt, để vật cản, gạch đá, phế liệu, vật dụng, hàng hóa trên lòng đường, lề đường, đặc biệt là ban đêm hoặc nơi có tầm nhìn hạn chế để thực hiện các công việc cá nhân, phơi thóc lúa, rơm rạ.

Việc đặt, để vật cản trên đường không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chính người đó. Chấp hành nghiêm chỉnh an toàn công cộng, trật tự công cộng là hành động thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, đồng thời còn có thể tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

#Giao thông #Tai nạn #Khởi tố #Yên Khánh #Bà Vũ Thị M #Trật tự đô thị

