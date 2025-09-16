Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng thuê xe để đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một công dân Trung Quốc được Chí thuê Đ. đưa từ Bắc Ninh lên Cao Bằng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Gia Đạt

Ngày 16/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chí (sinh năm 2000), trú tại xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

b8e40a5e551bdf45860a-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Chí tại Cơ quan An ninh điều tra.

Trước đó, rạng sáng 9/9/2025, tại Km293+500 Quốc lộ 3 (xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ), tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện ô tô Mitsubishi BKS 99E-001.xx do N.V.Đ (SN 1979) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một công dân Trung Quốc được Chí thuê Đ. đưa từ Bắc Ninh lên Cao Bằng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định hành vi của Nguyễn Văn Chí có dấu hiệu phạm tội và tiến hành khởi tố theo quy định.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng:

(Nguồn: THĐT)
