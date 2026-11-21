Mặc dù đã mang 3 tiền án, nhưng Thái Văn Nam (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đặt mua sổ đỏ "giả" đem đi cầm cố để lấy 25 triệu đồng.

Ngày 21/11, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thái Văn Nam (SN 1989, trú xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Đối tượng Thái Văn Nam (áo đen) tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/8, Thái Văn Nam đặt mua một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Đến ngày 10/9, Nam mang giấy tờ giả này đến một tiệm cầm đồ tại thôn Bình Sơn, xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cầm cố với số tiền 25 triệu đồng.

Được biết, Thái Văn Nam đã có 3 tiền án và chưa được xóa án tích.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.