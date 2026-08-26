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Xã hội

Tóm gọn “nữ quái” cầm đầu đường dây lừa đảo, mua bán người

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã lập nhiều Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt để tiếp cận người dùng.

Hạo Nhiên

Ngày 26/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Thùy Linh (28 tuổi, trú xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Kết quả điều tra xác định, Hoàng Thuỳ Linh tổ chức đường dây hoạt động tại khu vực Tam giác Vàng, tỉnh Bokeo (Lào), với hơn 155 người Việt Nam tham gia.

Theo đó, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả, lấy hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt hoặc doanh nhân để tiếp cận người dùng tại Việt Nam. Nhóm này thường đăng tải hình ảnh về hoạt động kinh doanh, du lịch, tiệc tùng và cuộc sống xa hoa nhằm tạo vỏ bọc, gây dựng lòng tin.

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Đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Thùy Linh bị bắt giữ.

Sau thời gian trò chuyện, các đối tượng từng bước tạo dựng quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương với nạn nhân. Khi đã chiếm được lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào ứng dụng OYO, đưa ra cam kết lợi nhuận cao rồi hướng dẫn chuyển tiền để chiếm đoạt.

Đường dây được tổ chức thành nhiều khâu, các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Được biết, ngoài hoạt động lừa đảo, Linh và đồng bọn còn bị điều tra về hành vi mua bán người xuyên quốc gia, hoạt động tại khu vực Tam giác Vàng, là địa bàn phức tạp về tội phạm xuyên biên giới.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.
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