Khởi tố đối tượng mắc điện bẫy chuột khiến 2 người ở Gia Lai tử vong

Ngày 22/9, VKSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.Q.Hoe (thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây) về tội “Giết người”.

Tại hiện trường vụ nghi điện giật khiến 2 người tử vong, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng gồm đoạn dây điện, dây kẽm dài hơn 67 m, 35 thanh tre làm cọc, một khẩu súng tự chế cùng một số tang vật liên quan.

Kết quả giám định, nguyên nhân 2 người tử vong là do bị điện giật

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể: Khoảng 18h ngày 16/9, sau khi nối điện vào dây kẽm đặt dưới ruộng, ông Hoe về nhà mà không đặt bảng cảnh báo nguy hiểm. Đến khoảng 21h30 phút cùng ngày, 3 người gồm Lê Văn H. (SN 1992), Đỗ Phi T. (SN 1992) và Đỗ Ngọc P. (SN 1997, cùng ở thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây) đến khu vực gần ruộng của ông Hoe để bắt chim.

Anh T. mang theo súng tự chế và đèn pin đội đầu, anh H. cũng có đèn pin, còn anh P. không cầm theo vật dụng.

Trong lúc săn bắt chim, anh H. và anh T. lội xuống ruộng, cách mép bờ khoảng 2m thì bất ngờ ngã xuống, bất động, anh P. thấy vậy gọi lớn nhưng không ai trả lời.

Nghi 2 người đi cùng bị điện giật nên anh P. lấy một khúc cây dài đưa về phía họ nhưng không chạm tới. Tiếp sau đó anh P. chạy đi cầu cứu. Người dân chạy vội đến ngắt công tơ điện nhà ông Hoe. Lúc này, 2 người đã tử vong.

Theo kết quả điều tra, năm 2023 cho đến thời điểm xảy ra điện giật chết người, quá trình canh tác lúa trên thửa đất của gia đình mình, ông Hoe phát hiện ruộng bị chuột phá hoại nên đã dùng dây kẽm không có vỏ bọc cách điện, đặt xuống ruộng lúa, rồi nối điện từ công tơ điện của gia đình để diệt chuột.

