Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố đối tượng mắc điện bẫy chuột khiến 2 người ở Gia Lai tử vong

Ngày 22/9, VKSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.Q.Hoe (thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây) về tội “Giết người”.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Tại hiện trường vụ nghi điện giật khiến 2 người tử vong, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng gồm đoạn dây điện, dây kẽm dài hơn 67 m, 35 thanh tre làm cọc, một khẩu súng tự chế cùng một số tang vật liên quan.

Kết quả giám định, nguyên nhân 2 người tử vong là do bị điện giật

tu-vong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể: Khoảng 18h ngày 16/9, sau khi nối điện vào dây kẽm đặt dưới ruộng, ông Hoe về nhà mà không đặt bảng cảnh báo nguy hiểm. Đến khoảng 21h30 phút cùng ngày, 3 người gồm Lê Văn H. (SN 1992), Đỗ Phi T. (SN 1992) và Đỗ Ngọc P. (SN 1997, cùng ở thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây) đến khu vực gần ruộng của ông Hoe để bắt chim.

Anh T. mang theo súng tự chế và đèn pin đội đầu, anh H. cũng có đèn pin, còn anh P. không cầm theo vật dụng.

Trong lúc săn bắt chim, anh H. và anh T. lội xuống ruộng, cách mép bờ khoảng 2m thì bất ngờ ngã xuống, bất động, anh P. thấy vậy gọi lớn nhưng không ai trả lời.

Nghi 2 người đi cùng bị điện giật nên anh P. lấy một khúc cây dài đưa về phía họ nhưng không chạm tới. Tiếp sau đó anh P. chạy đi cầu cứu. Người dân chạy vội đến ngắt công tơ điện nhà ông Hoe. Lúc này, 2 người đã tử vong.

Theo kết quả điều tra, năm 2023 cho đến thời điểm xảy ra điện giật chết người, quá trình canh tác lúa trên thửa đất của gia đình mình, ông Hoe phát hiện ruộng bị chuột phá hoại nên đã dùng dây kẽm không có vỏ bọc cách điện, đặt xuống ruộng lúa, rồi nối điện từ công tơ điện của gia đình để diệt chuột.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nguy hiểm thả diều gần đường dây điện:

(Nguồn: THĐT)
#2 người tử vong #bị điện giật #tỉnh Gia Lai #mắc điện bẫy chuột #xã Phù Mỹ Tây #tội “Giết người”

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố chủ quán bar ở Quảng Ninh liên quan vụ điện giật 2 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ việc điện giật tại 1 cơ sở kinh doanh khiến 2 người tử vong.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 0h50 ngày 25/6/2025, trong quá trình nhóm nhân viên di chuyển, nâng chiếc cầu khỏi vị trí đặt trên bể nước trước sân khấu biểu diễn tại cơ sở bar Bistro Fou (phường Bãi Cháy), 5 nhân viên bất ngờ bị điện giật, ngã xuống bể.

Hậu quả, 2 người tử vong là anh T.Q.T và anh T.Đ.H; 3 người khác gồm anh N.T.Đ, N.C.N và Đ.K.C bị thương.

Xem chi tiết

Xã hội

Cô gái bị cướp giật điện thoại trên phố ở Hà Nội

Một cô gái trẻ đang dùng điện thoại trên đường thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy không biển kiểm soát, mặc áo Grab, tiến tới giật chiếc điện thoại.

Ngày 3/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị một người đàn ông mặc áo tài xế công nghệ cướp giật điện thoại trên địa bàn TP Hà Nội. Theo nội dung đăng tải, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 2/8, tại phố Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân.

qc.jpg
Hình ảnh nạn nhân bị giật chiếc điện thoại.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới