Khởi tố đối tượng liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch

Số tiền ủng hộ của một số trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi từ thiện là "không đến đúng, đủ" theo đề nghị của các nhà hảo tâm.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Điện Biên phê chuẩn.

Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan Công an.

Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986), trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên là một trong các đối tượng đã tạo dựng hình ảnh anh hùng để kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội để trục lợi. Trước đó, liên quan đến vụ kêu gọi từ thiện xảy ra từ khoảng tháng 3/2025 đến nay, sau khi tiến hành xác minh, Phòng PA05 - Công an tỉnh Điện Biên đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng với đó, trong khoảng thời gian này, Công an tỉnh Điện Biên cũng nhận được nhiều nguồn tin tố giác liên quan đến các hoạt động từ thiện không minh bạch do Nguyễn Mạnh Tuân thực hiện. Ngày 30/9, đối tượng Nguyễn Mạnh Tuân đã đến tự thú tại cơ quan công an. Trước đó, ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 23/9/2025, Công an tỉnh nhận đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ). Chị cho biết nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện khi thấy Nguyễn Mạnh Tuân đăng bài kêu gọi trên Facebook. Thế nhưng, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.

Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 12/2016, Tuân đã dựng nên cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook: Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân (149 nghìn người theo dõi) và Lãng tử Tây Bắc, cùng với đó là nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên chính Tuân. Trên thực tế, số tiền ủng hộ các trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi không đến đúng, đủ theo đề nghị của các mạnh thường quân.

