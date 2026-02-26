Khởi tố đối tượng 'chặn đầu, khóa đuôi' ô tô người khác ở Hà Tĩnh

Người đàn ông dùng 2 ô tô chắn ngõ, khóa đầu khóa đuôi xe của người khác vào ngày mùng 2 Tết đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 26/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trưa mùng 2 Tết (ngày 18/2) tại một ngõ trên đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, xe ô tô con biển số 38A-577.xx bị hai xe chặn trước sau, không thể di chuyển nhiều giờ đồng hồ.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Viết Linh.

Theo anh P.A.T. (29 tuổi), anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng. Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh thấy ô tô Toyota màu trắng biển số 38A-612.xx đỗ chiếm quá nửa mặt đường nên không thể di chuyển.

Khi được đề nghị di dời xe, Linh không hợp tác mà còn điều thêm một phương tiện khác chặn phía sau. Đến khoảng 14h cùng ngày, khi Công an phường Trần Phú vào cuộc, chiếc xe chắn đường mới dời đi.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 10h10 ngày 18/2, Linh điều khiển ô tô Toyota Yaris Cross biển số 38A-612.07 chở vợ và hai con nhỏ đến chúc Tết nhà cậu tại ngõ 71, đường Quang Lĩnh.

Linh đỗ xe trước ngõ rồi vào nhà người thân. Lúc này, anh P.A.T. điều khiển ô tô Hyundai Creta biển số 38A-577.01 chở theo bố mẹ vào chúc Tết tại số nhà 09 cùng ngõ. Do xe của Linh đậu giữa đường nên anh T. không đi qua được.

Người đàn ông chắn xe ngang đường còn khoe có nhiều bạn Công an.

Anh T. bấm còi tìm chủ xe thì Linh đi ra. Giữa hai bên xảy ra xích mích, cãi vã gây mất trật tự công cộng. Anh T. yêu cầu Linh di chuyển xe nhưng Linh không đồng ý. Sau đó, Linh tiếp tục điều khiển ô tô Ford Everest biển số 38A-258.63 đến đỗ phía sau xe anh T. với mục đích không cho anh lùi xe ra.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trần Phú cử cán bộ đến hiện trường. Khi công an gọi điện yêu cầu ra giải quyết, Linh trả lời bận tiếp khách nên chưa ra được.

Đến khoảng 12h30, công an trực tiếp đến nhà yêu cầu ra hiện trường thì Linh mới lùi xe Ford Everest rời đi. Riêng chiếc Toyota Yaris Cross, Linh trình báo không tìm thấy chìa khóa nên chưa di chuyển.

Tại thời điểm này, Linh còn sử dụng nhiều câu nói mang tính thách thức lực lượng chức năng. Đến 13h 40, sau nhiều lần yêu cầu, Linh mới di chuyển chiếc xe còn lại rời khỏi hiện trường.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

