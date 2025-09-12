Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dẫn nguồn từ Báo Bảo vệ Pháp luật cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi.

Ông Nguyễn Văn Thi bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được VKSND tỉnh Thanh Hoá phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Tỉnh uỷ Thanh Hoá có thông tin trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cùng vắng mặt, Tỉnh ủy đã phân công ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách và điều hành hoạt động của UBND tỉnh.