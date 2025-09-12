Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thiên Tuấn

Dẫn nguồn từ Báo Bảo vệ Pháp luật cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi.

Ông Nguyễn Văn Thi bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

anh-chup-man-hinh-2025-09-12-luc-212947.png

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được VKSND tỉnh Thanh Hoá phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Tỉnh uỷ Thanh Hoá có thông tin trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cùng vắng mặt, Tỉnh ủy đã phân công ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách và điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

#Nguyễn Văn Thi #phó chủ tịch tỉnh #thanh hoá #bắt giam #khởi tố #lãnh đạo thanh hoá

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai Lê Đức Sáu

Theo Cơ quan CSĐT, bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"quy định tại điều 219 BLHS

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cơ quan này đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đức Sáu (SN 1970), Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP SX và thương mại Vĩnh Thạnh và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cùng khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Lê Đức Sáu còn có Trần Phước Phi (SN 1977)- Giám đốc Ban Quản lý rừng Vĩnh Thạnh về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ. ”

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố thêm tội danh kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già

Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án lừa đảo qua mạng internet và điện thoại với hơn 100 đối tượng bị khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TP HCM) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

capture-2802.png
Trần Quang Đạo tại thời điểm bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Vạch trần đường dây tội phạm của giang hồ Mạnh 'gỗ'

Công an tỉnh Thanh Hoá đã từng bước bóc các lớp lang che phủ tội danh của Mạnh "gỗ" trong thế giới giang hồ xứ Thanh.

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ” liên quan đến Nguyễn Văn Mai tức “Mạnh gỗ”. Đây là đối tượng được xác định là “quân sư”, cánh tay phải đắc lực của Nguyễn Văn Vi, tức “Vi ngộ” - trùm băng nhóm tội phạm nguy hiểm từng gieo rắc nỗi ám ảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm qua. Cùng với “Mạnh gỗ” nhiều đối tượng đàn em trong tổ chức tội phạm này cũng bị bắt giữ.

từ gỗ lậu...đến con đường hối lộ, thông chốt

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới