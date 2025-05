Khởi tố 3 đối tượng chôn lấp 162 tấn thải rắn ở Đà Nẵng

Hải Dương: Chôn lấp hơn 400 tấn chất thải, 3 đối tượng bị khởi tố Các đối tượng bị khởi tố tội gây ô nhiễm môi trường do sử dụng các loại chất thải xây dựng gồm gạch vỡ, vữa, cục bê tông, chất thải công nghiệp…để chôn lấp tại ao Lăn.

Ngày 27/6, Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Vang (SN 1980), Đoàn Văn Thực (SN 1973), Đoàn Văn Sự (SN 1978) cùng trú tại xã Lương Điền (Cẩm Giàng) về tội gây ô nhiễm môi trường .