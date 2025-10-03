Bắt đối tượng hành hung tài xế xe buýt, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Cơ quan Công an vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoà ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) đã đánh tài xế xe buýt và yêu cầu người này quỳ xuống đường.

Sáng 3/10, thông tin từ lãnh đạo Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987), trú tại xã Tân Kỳ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc Khối 2 có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Nguyễn Văn Hòa tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Kỳ đã cử tổ công tác tiến hành xác minh và triệu tập Nguyễn Văn Hòa và những người liên quan lên làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do có mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa nên Hòa dùng tay không, thắt lưng và dép đánh anh Nguyễn Khắc Bình (SN 1977, tài xế xe buýt Thạch Thành) và bắt anh Bình quỳ xuống đường xin lỗi.

Thấy sự việc trên, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1986, trú tại xã Kim Liên - là nhân viên của xe buýt Thạch Thành tuyến Tân Kỳ - Vinh) vào can ngăn thì bị Hòa đạp vào người.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

