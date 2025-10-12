Khối tài sản khủng của Shark Bình

Ngoài phần vốn góp tại các doanh nghiệp nòng cốt, khối tài sản của Shark Bình còn phải kể đến các khoản đầu tư cùng cam kết trong chương trình Shark Tank.

Thông tin công an vào cuộc xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình đang thu hút sự chú ý từ công chúng.

Shark Bình (tên đầy đủ Nguyễn Hòa Bình) là một trong những doanh nhân nổi bật tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ - thương mại điện tử.

Hệ sinh thái NextTech Group

Shark Bình khởi nghiệp năm 2001 với Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft), ban đầu phát triển phần mềm cho doanh nghiệp rồi chuyển sang thương mại điện tử. Sau ba năm, PeaceSoft được định giá khoảng 6 triệu USD, trong đó Shark Bình sở hữu khoảng 2 triệu USD.

Năm 2013, PeaceSoft tái cấu trúc thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai - tiền thân của CTCP Tập đoàn NextTech (NextTech Group). Ông Bình giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, mục tiêu của NextTech là xây dựng tổ hợp công nghệ có giá trị tỷ USD, và được kỳ vọng như “Alibaba của Việt Nam”.

Theo công bố, NextTech đầu tư vào khoảng 20 doanh nghiệp thuộc 4 lĩnh vực: công nghệ tài chính, thương mại điện tử, logistics điện tử và giáo dục - xã hội.

NextTech của Shark Bình đầu tư vào khoảng 20 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Ảnh: VietTimes

Trong đó, lĩnh vực công nghệ tài chính có các tên tuổi quen thuộc như Ngân Lượng, Vimo, AlePay, mPOS, NextPay; thương mại điện tử gồm Bot Bán Hàng, Cnvloyalty, Coolmate, Ladipage, Myspa; logistics điện tử có Boxme, HeyU, FastGo; giáo dục – xã hội là TopCV, Schola và Tick.com.

Ngân Lượng và NextPay được xem là hai trụ cột. Cổng thanh toán Ngân Lượng thành lập ngày 10/9/2012, từng tăng vốn nhiều lần từ 52,7 tỷ đồng lên gần 370 tỷ đồng trước khi giảm trở lại 52,7 tỷ đồng vào đầu năm 2024.

Trong giai đoạn 2017–2022, Vimo và NextPay liên tục báo lãi, trái ngược với phần lớn ví điện tử khác trên thị trường. Năm 2022, NextPay ghi nhận lợi nhuận hơn 165 tỷ đồng.

Giai đoạn 2007 - 2017, NextTech được ví như "Alibaba của Việt Nam" và được bầu chọn là một trong top 10 doanh nghiệp có sức ảnh hưởng đến sự phát triển internet tại Việt Nam. Cũng trong giai đoạn này, Shark Bình lọt danh sách top những người có ảnh hưởng đến sự phát triển của internet Việt Nam, đặc biệt là sau chương trình Shark Tank.

Năm 2021, Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain và giữ vai trò cố vấn chiến lược. Tuy nhiên, token AntEx nhanh chóng lao dốc, mất tới 99% giá trị.

Tháng 3/2023, AntEx đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới vẫn giảm hơn 95% so với đỉnh.

Bên cạnh các công ty trụ cột, Shark Bình từng là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp thành lập trong giai đoạn 2012–2020 như Taxially Việt Nam, Weship Việt Nam, Shippchung Việt Nam, Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam, Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam và 12Trip. Nhưng hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động hoặc giải thể.

"Cá mập" chăm chỉ giải ngân

Tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam từ năm 2019, ông Nguyễn Hòa Bình là một trong những "cá mập" chăm giải ngân nhất trên truyền hình.

Shark Bình là "cá mập" chăm giải ngân nhất trên truyền hình. Ảnh: Facebook

Trong Shark Tank mùa 3, shark Bình cam kết đầu tư 33,2 tỷ đồng. Trong đó, startup y tế eDoctor được ông đầu tư cùng shark Dũng và shark Việt với giá trị đầu tư là 100.000 USD.

Đến mùa 4 Shark Tank, tổng số tiền shark Bình cam kết đầu tư lên tới hơn 37 tỷ đồng, với 9 thương vụ thành công trên sóng.

Sau mùa 3 và 4 Shark Tank, shark Bình cam kết đầu tư số tiền lên tới hơn 70 tỷ đồng.

Chưa hết, khối tài sản của Shark Bình còn có bất động sản hay siêu xe từng nhiều lần xuất hiện cùng vị “cá mập”.