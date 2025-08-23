Khôi phục vận động cho du khách người Pháp sau tai nạn cột sống trên biển

Vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một trường hợp du khách quốc tịch Pháp 16 tuổi bị chấn thương cột sống nghiêm trọng do tai nạn khi tham gia trò chơi mạo hiểm trên biển.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong quá trình chơi, người bệnh không may ngã ra khỏi tàu và tiếp đất sai tư thế, dẫn đến chấn thương nặng vùng thắt lưng. Ngay sau tai nạn, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trong tình trạng đau nhói dữ dội vùng lưng, hạn chế vận động cột sống.

Kết quả chẩn đoán, người bệnh bị gãy đốt sống thắt lưng – một tổn thương nghiêm trọng cần can thiệp ngoại khoa khẩn cấp để tránh nguy cơ ảnh hưởng tủy sống và chức năng vận động lâu dài.

Ngay trong đêm, TS.BS Đặng Việt Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Sọ não – Cột sống, cùng ê-kíp đã khẩn trương tiến hành can thiệp phẫu thuật cột sống cho người bệnh.

Ca mổ sử dụng kỹ thuật bắt vít qua cuống hiện đại, cho phép cố định các đốt sống bị gãy bằng cách cấy vít và thanh kim loại chuyên dụng vào xương, qua đó giúp ổn định cấu trúc cột sống, giảm thiểu tối đa nguy cơ tổn thương tủy sống.

Sau phẫu thuật, tình trạng của người bệnh tiến triển tích cực: Tỉnh táo, giảm rõ rệt cảm giác đau, có thể vận động trở lại vùng cột sống.

Người bệnh trước khi xuất viện về nước - Ảnh BVCC

Chia sẻ về ca phẫu thuật, TS.BS Đặng Việt Sơn – Trưởng khoa Phẫu thuật Sọ não – Cột sống cho biết: "Người bệnh còn rất trẻ gặp chấn thương nặng khi đi du lịch nên tâm lý gia đình vô cùng lo lắng. Điều chúng tôi đặt lên hàng đầu: cần nhanh chóng can thiệp, vừa đảm bảo cứu sống - vừa giữ được khả năng vận động cho cháu sau này.

Kỹ thuật bắt vít qua cuống giúp cố định vững chắc cột sống, giảm tối đa nguy cơ chèn ép tủy sống. Sau quá trình điều trị tại khoa, người bệnh đã được xuất viện và trở về nước trong tình trạng sức khỏe ổn định".