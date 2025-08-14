Hà Nội

Sống Khỏe

Yếu cơ co giật không rõ nguyên nhân do bệnh xơ cột bên teo cơ

Khi có các triệu chứng yếu cơ, co giật cơ hãy đi khám thần kinh sớm vì mỗi ngày trôi qua, các tế bào thần kinh vận động mất đi là không thể hồi phục.

- PGS.TS Nguyễn Đình Hòa

Xơ cột bên teo cơ (Amyotrophic Lateral Sclerosis – ALS) là một bệnh lý thần kinh vận động tiến triển nhanh, tấn công trực tiếp vào các tế bào thần kinh điều khiển cơ bắp. Khi các tế bào này bị tổn thương và chết đi, cơ bắp dần mất khả năng vận động, teo nhỏ và yếu đi.

Triệu chứng cảnh báo sớm

Yếu cơ: Ban đầu thường ở tay hoặc chân, khiến việc cầm nắm, bước đi trở nên khó khăn.

Chuột rút và co giật cơ: Xảy ra tự nhiên, nhất là về đêm.

Khó nói, khó nuốt: Giọng nói thay đổi, ăn uống dễ sặc.

Mất thăng bằng: Hay vấp ngã, khó leo cầu thang.

Khó thở: Khi cơ hô hấp yếu dần.

xo-cot-co.jpg

Hậu quả nghiêm trọng nếu bệnh tiến triển

Liệt toàn thân: Người bệnh mất khả năng tự đi lại, cử động và sinh hoạt.

Suy hô hấp: Cơ hô hấp yếu khiến bệnh nhân cần hỗ trợ thở máy.

Phụ thuộc hoàn toàn: Mọi sinh hoạt hằng ngày phải có người trợ giúp.

Tác động tâm lý nặng nề: Trầm cảm, lo âu do mất dần khả năng vận động và giao tiếp.

xo-cot-co-1.jpg
Tổn thương thần kinh do ALS - Ảnh minh họa nguồn Internet

Hiện nay ALS chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng phát hiện sớm, chăm sóc dinh dưỡng và vật lý trị liệu có thể kéo dài thời gian sống, duy trì chất lượng cuộc sống.

Nếu bạn hoặc người thân xuất hiện các triệu chứng yếu cơ, co giật cơ không rõ nguyên nhân, hãy đi khám chuyên khoa thần kinh sớm – vì mỗi ngày trôi qua, các tế bào thần kinh vận động mất đi là không thể hồi phục.

PGS.TS Nguyễn Đình Hòa (Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng Y học tái tạo và Tế bào gốc IRS)

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng cho người bệnh xơ cột bên teo cơ tránh suy kiệt

Dinh dưỡng đặc biệt quan trọng với người bệnh bệnh xơ cột bên teo cơ. Khi người bệnh bị suy dinh dưỡng, bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn, làm tăng nguy cơ biến chứng như suy hô hấp do liệt cơ hô hấp dẫn đến tăng tỉ lệ tử vong.

Teo dần các cơ và suy hô hấp

Bệnh xơ cột bên teo cơ Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) còn gọi là bệnh Lou Gehrig, là một rối loạn thoái hóa thần kinh tiến triển, đặc trưng bởi sự mất dần các tế bào thần kinh vận động điều khiển cơ bắp, dẫn đến teo dần tất cả các cơ xương, bao gồm cả cơ hô hấp.

Gia đình mới

Sự hồi sinh kỳ diệu của cô bé 10 tuổi bị suy tim, teo cơ tủy...

Bệnh nhân tiên lượng rất nặng, khó có khả năng chữa trị, nhưng bằng sự nỗ lực tận tâm, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã giúp bé có cơ hội tái sinh.

Giành giật sự sống từ tay tử thần

Ngày 3/12/2024, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Đ.T.L., 10 tuổi (Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng rất nặng: Tím tái, gọi hỏi không trả lời, mạch, huyết áp không đo được. Các bác sĩ chẩn đoán: Theo dõi sốc tim - phù phổi cấp/ Viêm phổi - Suy tim - Teo cơ tủy.

Trong nước

Nguy hại từ việc tiêm khớp không an toàn

Nếu lạm dụng và tiêm khớp không đúng cách, có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề như: Nhiễm trùng khớp, hoại tử xương, thủng gân, teo da, teo cơ, nguy hiểm hơn là nhiễm khuẩn huyết, viêm màng trong tim.

Mới đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đã tiếp nhận người bệnh L.V.H. (38 tuổi, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh) nhập viện vì sưng đau nóng đỏ khuỷu tay trái.

Trước nhập viện, người bệnh xuất hiện đau điểm bám gân khuỷu tay trái, người bệnh có đi khám tại phòng khám tư và được tiêm thuốc tại vị trí điểm bám gân khuỷu tay trái 4 lần không rõ loại thuốc. Sau tiêm người bệnh sưng nóng đỏ, đau khuỷu tay trái tăng dần lên, người bệnh đã đến khám và có chỉ định nhập viện điều trị.

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến gan hay tim mạch, mà còn âm thầm gây tổn thương não bộ – trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của cơ thể.

