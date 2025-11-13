Khai mạc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2

Chiều 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Trước khi làm việc với đơn vị, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Nhà Tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam.