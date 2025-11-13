Hà Nội

Quân sự

Khai mạc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2

Sáng 13/11, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 bắt đầu với lễ đón đoàn đại biểu Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Trà Khánh- Bảo Giang
kto-br_3.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam di chuyển tới đường phân định biên giới giữa hai nước để đón Đại tướng Tea Seiha và đoàn đại biểu Campuchia sang tham dự giao lưu
kto-br_5.jpg
Lễ đón được thực hiện trang trọng, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
kto-br_4.jpg
Bộ trưởng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Tea Seiha tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
kto-br_1.jpg
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai được tổ chức từ ngày 13 đến 14-11 tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Đây là lần thứ hai Việt Nam và Campuchia tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới.
kto-br_2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
kto-br_11.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Seiha.
kto-br_12.jpg
Xác định đây là một trong những sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp biên giới tích cực làm công tác chuẩn bị cho giao lưu lần này. Hai bên đã cùng xây dựng và thống nhất kịch bản, nội dung giao lưu.
kto-br_9.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha.
kto-br_10.jpg
Ngay sau lễ đón đoàn đại biểu Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sáng 13-11, đoàn đại biểu Việt Nam và Campuchia đã cùng tham gia các hoạt động đầu tiên tại tỉnh Tây Ninh, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.
kto-br_8.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước trồng cây lưu niệm theo chuỗi sự kiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.
