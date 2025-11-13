Khai mạc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh
Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng của Tây Ninh, đề nghị tỉnh tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.
Ngày 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7
Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần đoàn kết, huấn luyện chủ động, và công tác đảm bảo an ninh, cứu hộ của Sư đoàn 5.
Chiều 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7.
Trước khi làm việc với đơn vị, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Nhà Tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15
Hợp tác quốc phòng song phương, một trụ cột quan trọng và chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.
Chiều 10/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15.
Phát biểu tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016, hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất, phát huy hiệu quả trên tất cả các trụ cột, nhất là về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh.
