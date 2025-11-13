Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia hội đàm

Trong ngày đầu diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, Bộ Quốc phòng hai nước đã hội đàm, ký kế hoạch hợp tác năm 2026.

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ hai, trưa 13/11, tại tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng nhìn nhận hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua đã đi vào chiều sâu và thực chất. Nổi bật là phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, tuần tra chung, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, triển khai mô hình kết nghĩa đồn – trạm, kết nghĩa cặp/cụm dân cư và các chương trình an sinh xã hội cho nhân dân vùng biên giới.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào thực chất

Toàn cảnh hội đàm tại Tây Ninh, biểu tượng cho tình hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa quân đội Việt Nam – Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tiếp nối thành công của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất vào năm 2022, giao lưu lần này tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước, đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành, địa phương và nhất là nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, Đại tướng Tea Seiha bày tỏ vui mừng sang tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai tại tỉnh Tây Ninh; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các sự kiện quan trọng thời gian qua.

Đại tướng Tea Seiha cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ mà Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Campuchia thời gian qua; bày tỏ mong muốn thời gian tới, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước sẽ ngày càng bền chặt. Nhân dịp này, Đại tướng Tea Seiha gửi lời chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại do bão lũ, thiên tai tại Việt Nam vừa qua.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha trao đổi về định hướng hợp tác thời gian tới trong đào tạo nguồn nhân lực và quản lý biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đánh giá thời gian qua, Bộ Quốc phòng hai nước đã quán triệt toàn diện, sâu sắc chủ trương, định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, đưa hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển ở mỗi nước.

Nổi bật là, phối hợp tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu có hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng; hợp tác giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, các quân khu, đơn vị giáp biên, Hải quân, Cảnh sát biển hai nước được triển khai hiệu quả như tổ chức tuần tra chung, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; các mô hình kết nghĩa đồn - trạm giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước, kết nghĩa cặp/cụm dân cư, các chương trình an sinh xã hội đối với nhân dân khu vực biên giới hai nước; hợp tác trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng được chú trọng triển khai, tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, quân đội hai nước, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm thúc đẩy, coi đây là vấn đề chiến lược đối với quan hệ hai nước, hai quân đội.

Lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026, thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác toàn diện.

Tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước, hai quân đội; tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường các hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ, sĩ quan trẻ quân đội hai nước; tạo đột phá về chất lượng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế; thúc đẩy hợp tác ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, trong đó, có cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, diễn tập chung phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống giữa quân đội ba nước.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đóng góp tích cực vào công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh trên biển, đối xử nhân đạo với ngư dân; đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với quân đội hai nước trong hợp tác, quản lý biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế, thông quan cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân biên giới qua lại, giao thương, phát triển kinh tế phù hợp với luật pháp mỗi nước và thỏa thuận giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha cùng các đại biểu tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Kết thúc Hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam và Campuchia đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026; Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực; Thỏa thuận về hợp tác biên phòng.

Hai Bộ trưởng cũng chứng kiến trao Biên bản ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Việt Nam) và Ban Chỉ huy Hiến binh thành phố Ba Vet (Campuchia).