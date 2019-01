Về miền Tây, bạn nhớ thưởng thực những đặc sản trứ danh này

Cá lóc hấp bầu: Đây được coi là một trong những món đặc sản trứ danh của miền Tây. Cá lóc thì độ tươi ngon chẳng còn lạ gì, thịt ngọt thanh, mềm đem hấp với bầu thơm tạo thành món ăn dân dã quen thuộc nhưng hương vị thật khó quên. Cá lóc hấp bầu là món ăn chơi. Khi ăn thì ăn kèm với bánh tráng, rau xà lách, rau thơm, húng quế… chấm cùng nước mắm chua cay. Vì ngọt của bầu hòa quyện cùng vị ngọt thanh của thịt cá sẽ khiến thực khách hài lòng. Lẩu cháo cua đồng được nấu từ nguyên liệu chính là gạo và cua đồng miền Tây. Món ăn có hương vị đặc trưng của cua, rất thanh và mát, ăn vào ngày hè oi nóng là lựa chọn rất tuyệt vời. Nấu món cháo cua đồng nhìn vậy chứ cũng rất công phu. Chọn cua phải còn sống, bóc vỏ yếm đi, gỡ mai cạo lấy gạch cua để riêng ra, phần còn lại đem giã nát hoặc xay nhuyễn, ướp muối, hạt nêm với tiêu. Gạo thì phải rang hơi ửng vàng để khi nấu thành cháo có mùi thơm hơn. Món ăn sẽ càng hấp dẫn hơn nếu kết hợp với các loại rau như rau ngót, rau má, rau mồng tơi. Nước chấm cay thơm vị gừng cùng ớt sẽ khiến vị cháo đậm đà hơn. Bánh tằm bì khiến thực khách phải nhớ mãi khi kết hợp món ăn giữa nước mắm cùng nước cốt dừa béo ngọt. Món ăn đơn giản chỉ gồm bánh tằm (sợi bánh là từ bột gạo tương tự như bún nhưng to và mềm hơn), bì, thịt nạc thái sợi… Cái độc đáo chính là món ăn được bao phủ ngập bởi phần nước dừa đã nấu chín và sánh đặc. Ngon nhất không thể không kể đến phần "topping" bên trên, nào là đậu phộng rang, hành phi, mỡ hành, đồ chua… điểm tô đầy đủ sắc vị cho món. Trộn đều để từng sợi bánh quyện vào nước dừa, chan nước mắm tỏi ớt, lót kèm rau sống thế là đã tạo nên một hương vị hấp dẫn khó cưỡng. Lẩu mắm: Đây là một món ăn đã gắn bó với Cần Thơ từ bao năm qua và được xem là một món đặc sản miền Tây mà thực khách không nên bỏ lỡ. Nguyên liệu của món ăn này chính là từ mắm sạch hay là mắm cá linh ở vùng Châu Đốc – An Giang. Sự kết hợp của nước dừa với mắm cùng nước xương hầm, các loại rau, hải sản... tạo nên vị thơm ngọt ngất ngây mà thực khách nào cũng phải mê mệt. Bởi vậy mà khi du lịch miền Tây bạn nên thưởng thức món ăn này một lần. Lẩu cá linh bông điên điển: Thịt cá trắng béo ngậy kết hợp với vị chua thanh của nước dùng, màu vàng tươi của bông điên điển tạo sự hấp dẫn cho món ăn này. Đến với miền Tây mùa nước nổi, thực khách sẽ được thưởng thức một món ăn mang vị hương đồng gió nội khi lựa chọn món lẩu cá linh bông điên điển này. Hủ tiếu miền Tây: Nhắc tới đặc sản miền Tây, món được nhiều người mê thích chính là hủ tiếu. Với nước lèo trong veo kết hợp với mực nướng, tôm khô, hành phi thơm, thịt nạc hoặc giò heo…tạo nên một mùi hương thơm ngon ngây ngất. Sợi hủ tiếu được sử dụng có độ dai vừa phải tạo nên một hương vị rất riêng khiến ai thưởng thức cũng phải yêu thích. Bởi vậy mà đây là một món ăn thơm ngon mà nhiều người lựa chọn ở miền Tây.Bánh xèo miền Tây: Xuất phát từ tiếng xèo phát ra trong khi đổ bột vào chảo mà người dân thân thương đặt cho cái tên bánh xèo. Bánh có vị ngon đặc trưng của văn hóa vùng Nam Bộ. Bánh xèo tùy vào sở thích của từng địa phương mà nhân bánh có thể là giá, đu đủ hoặc bông điên điển, thịt ba rọi, tép, thịt gà, hoặc thịt vịt bằm nhuyễn… Bánh được ăn kèm với nhiều loại rau như diếp cá, rau thơm, nhiều nơi bà con còn ăn với đọt xoài non, lá cách, lá lụa… nhưng đặc biệt không thể thiếu cải bẹ xanh. Ảnh: Foody, Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Cá lóc hấp bầu: Đây được coi là một trong những món đặc sản trứ danh của miền Tây. Cá lóc thì độ tươi ngon chẳng còn lạ gì, thịt ngọt thanh, mềm đem hấp với bầu thơm tạo thành món ăn dân dã quen thuộc nhưng hương vị thật khó quên. Cá lóc hấp bầu là món ăn chơi. Khi ăn thì ăn kèm với bánh tráng, rau xà lách, rau thơm, húng quế… chấm cùng nước mắm chua cay. Vì ngọt của bầu hòa quyện cùng vị ngọt thanh của thịt cá sẽ khiến thực khách hài lòng. Lẩu cháo cua đồng được nấu từ nguyên liệu chính là gạo và cua đồng miền Tây. Món ăn có hương vị đặc trưng của cua, rất thanh và mát, ăn vào ngày hè oi nóng là lựa chọn rất tuyệt vời. Nấu món cháo cua đồng nhìn vậy chứ cũng rất công phu. Chọn cua phải còn sống, bóc vỏ yếm đi, gỡ mai cạo lấy gạch cua để riêng ra, phần còn lại đem giã nát hoặc xay nhuyễn, ướp muối, hạt nêm với tiêu. Gạo thì phải rang hơi ửng vàng để khi nấu thành cháo có mùi thơm hơn. Món ăn sẽ càng hấp dẫn hơn nếu kết hợp với các loại rau như rau ngót, rau má, rau mồng tơi. Nước chấm cay thơm vị gừng cùng ớt sẽ khiến vị cháo đậm đà hơn. Bánh tằm bì khiến thực khách phải nhớ mãi khi kết hợp món ăn giữa nước mắm cùng nước cốt dừa béo ngọt. Món ăn đơn giản chỉ gồm bánh tằm (sợi bánh là từ bột gạo tương tự như bún nhưng to và mềm hơn), bì, thịt nạc thái sợi… Cái độc đáo chính là món ăn được bao phủ ngập bởi phần nước dừa đã nấu chín và sánh đặc. Ngon nhất không thể không kể đến phần "topping" bên trên, nào là đậu phộng rang, hành phi, mỡ hành, đồ chua… điểm tô đầy đủ sắc vị cho món. Trộn đều để từng sợi bánh quyện vào nước dừa, chan nước mắm tỏi ớt, lót kèm rau sống thế là đã tạo nên một hương vị hấp dẫn khó cưỡng. Lẩu mắm: Đây là một món ăn đã gắn bó với Cần Thơ từ bao năm qua và được xem là một món đặc sản miền Tây mà thực khách không nên bỏ lỡ. Nguyên liệu của món ăn này chính là từ mắm sạch hay là mắm cá linh ở vùng Châu Đốc – An Giang. Sự kết hợp của nước dừa với mắm cùng nước xương hầm, các loại rau, hải sản... tạo nên vị thơm ngọt ngất ngây mà thực khách nào cũng phải mê mệt. Bởi vậy mà khi du lịch miền Tây bạn nên thưởng thức món ăn này một lần. Lẩu cá linh bông điên điển: Thịt cá trắng béo ngậy kết hợp với vị chua thanh của nước dùng, màu vàng tươi của bông điên điển tạo sự hấp dẫn cho món ăn này. Đến với miền Tây mùa nước nổi, thực khách sẽ được thưởng thức một món ăn mang vị hương đồng gió nội khi lựa chọn món lẩu cá linh bông điên điển này. Hủ tiếu miền Tây: Nhắc tới đặc sản miền Tây, món được nhiều người mê thích chính là hủ tiếu. Với nước lèo trong veo kết hợp với mực nướng, tôm khô, hành phi thơm, thịt nạc hoặc giò heo…tạo nên một mùi hương thơm ngon ngây ngất. Sợi hủ tiếu được sử dụng có độ dai vừa phải tạo nên một hương vị rất riêng khiến ai thưởng thức cũng phải yêu thích. Bởi vậy mà đây là một món ăn thơm ngon mà nhiều người lựa chọn ở miền Tây. Bánh xèo miền Tây : Xuất phát từ tiếng xèo phát ra trong khi đổ bột vào chảo mà người dân thân thương đặt cho cái tên bánh xèo. Bánh có vị ngon đặc trưng của văn hóa vùng Nam Bộ. Bánh xèo tùy vào sở thích của từng địa phương mà nhân bánh có thể là giá, đu đủ hoặc bông điên điển, thịt ba rọi, tép, thịt gà, hoặc thịt vịt bằm nhuyễn… Bánh được ăn kèm với nhiều loại rau như diếp cá, rau thơm, nhiều nơi bà con còn ăn với đọt xoài non, lá cách, lá lụa… nhưng đặc biệt không thể thiếu cải bẹ xanh. Ảnh: Foody, Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.