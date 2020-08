Sự thực TPBVSK Oncolysin quảng cáo như thuốc cho người ung thư?

Dù chỉ có tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, và hỗ trợ giảm nguy cơ u bướu nhưng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oncolysin quảng cáo trên các website như "thuốc tiên" với công dụng tiêu diệt u bướu đã hình thành, ngăn chặn sinh tế bào u bướu mới…

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra thông báo khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oncolysin. Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian qua trên 2 website https://giamubuou.com/bai-viet/benh-u-buou/ung-thu-vu-kich-thuoc-15mm-suyt-phai-cat-toan-bo-ben-vu-chi-lan-da-tim-duoc-giai-phap-xem-ngay-do-la-gi.html và https://giamubuou.com/bai-viet/benh-u-buou/so-thay-cuc-cung-o-co-tuong-u-lanh-ai-ngo-mac-ung-thu-tuyen-giap-xem-ngay-cach-chi-ay-da-lam.html?cpa_tid=01EE73V9YJYFDR9SAVGH6CRXQK&_tp=11&tpn=4&dmn=dantri.com.vn&utm_source=Adx-OCL-utuyengiap&utm_medium=cpc&utm_campaign=oc có quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oncolysin với công dụng không đúng sự thật, đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế, địa chỉ: Số 9 Lô A Tổ 100 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Theo tìm hiểu của Kiến Thức, hiện trên trang web giamubuou.com này vẫn tồn tại hai đường dẫn như cảnh báo của Cục An toàn thực phẩm. Đây là đường link dẫn của 2 bài viết quảng cáo sản phẩm với cách làm nêu trường hợp bệnh nhân cụ thể. Bài viết thứ nhất tại đường link https://giamubuou.com/bai-viet/benh-u-buou/ung-thu-vu-kich-thuoc-15mm-suyt-phai-cat-toan-bo-ben-vu-chi-lan-da-tim-duoc-giai-phap-xem-ngay-do-la-gi.html, có tiêu đề "Ung thư vú kích thước 15mm, suýt phải cắt bỏ toàn bộ bên vú, chị Lan đã tìm được giải pháp - xem ngay đó là gì?" Để gây dựng niềm tin đến người bị ung thư, bài viết này dẫn câu chuyện của "chị Lan" bị u vú phải xạ trị, đồng thời kèm theo nhiều từ ngữ để nói quá tác dụng của sản phẩm, như: "người có khối u vú 20mm đang xạ trị nhưng nhờ sử dụng sản phẩm đã bớt khó chịu", "kích thước khối u cũng giảm phần nào"… "nhờ biết đến Oncolysin nên dù xạ trị cũng giảm được mệt mỏi, khó chịu, khỏe mạnh lên"... Tương tự, tại đường link https://giamubuou.com/bai-viet/benh-u-buou/so-thay-cuc-cung-o-co-tuong-u-lanh-ai-ngo-mac-ung-thu-tuyen-giap-xem-ngay-cach-chi-ay-da-lam.html?cpa_tid=01EE73V9YJYFDR9SAVGH6CRXQK&_tp=11&tpn=4&dmn=dantri.com.vn&utm_source=Adx-OCL-utuyengiap&utm_medium=cpc&utm_campaign=oc là bài viết: "Sờ thấy cục cứng ở cổ, tưởng u lành ai ngờ mắc ung thư tuyến giáp, xem ngay cách chị ấy đã làm". Bài viết này cũng sử dụng chiêu thức quảng cáo như trên để nói về sản phẩm Oncolysin đối với bệnh ung thư tuyến giáp. Có thể nói, với cách quảng cáo kể chuyện nhân vật cùng lời lẽ lập lờ, dễ gây hiểu nhầm, các bài viết này khiến người đọc nghĩ ngay đến công dụng sản phẩm như thuốc chữa bệnh, thậm chí không chỉ là thuốc mà là thuốc “tiên” dành cho người bị ung bướu. Ngoài các bài viết này, trang giamubuou.com còn treo banner (tấm quảng cáo) với nội dung: người bị ung bướu, ung thư, u đã to, đau đớn, mệt mỏi thì dùng Oncolysin 6 viên/ ngày sau vài tuần mệt mỏi, đau đớn sẽ cải thiện, sau 3 – 6 tháng khối u giảm kích thước, sản phẩm có tác dụng: Tiêu diệt u bướu đã hình thành; Ngăn chặn sinh tế bào u bướu mới; Tăng hiệu quả và giảm các tác dụng phụ thuốc Tây y; Giúp kéo dài tuổi thọ… Chính những quảng cáo này khiến người bị ung thư, u bướu nhầm tưởng TPBVSK Oncolysin là thuốc, có khả năng điều trị ung thư.

Tấm quảng cáo sản phẩm Oncolysin trên hai đường link nói trên của website giamubuou.com

Trong khi đó, trên website của Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu, đơn vị tiếp thị sản phẩm này cho hay TPBVSK Oncolysin có thành phần chính là Oncolysin (cao Sơn đậu căn, Methysulfonylmethan, kẽm salicylat cùng các thảo dược giúp hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, tăng khả năng chống oxy hóa, giúp nâng cao sức đề kháng cơ thể, hỗ trợ giảm nguy cơ u bướu.



Tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm, phóng viên Kiến Thức ghi nhận có 5 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo (00651/2019/ATTP-XNQC; 00682/2019/ATTP-XNQC; 00683/2019/ATTP-XNQC; 02276/2019/ATTP-XNQC; 02381/2019/ATTP-XNQC) được Cục An toàn thực phẩm cấp cho Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu đối với sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Oncolysin có số công bố hợp quy 1276/2019/ĐKSP. Theo đó, trên cả 5 giấy xác nhận này, nội dung quảng cáo được phê duyệt cho sản phẩm TPBVSK Oncolysin là: "Hỗ trợ giảm nguy cơ u bướu; Hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, tăng khả năng chống oxy hóa, giúp naag cao sức đề kháng cư thể". Đối tượng sử dụng là: "Người suy giảm sức đề kháng; Dùng trong các trường hợp giảm sức đề kháng cơ thể do xạ trị, hóa trị; Người tiếp xúc với các tác nhân gây oxy hóa".

Như vậy, có thể thấy việc quảng cáo sản phẩm TPBVSK Oncolysin trên website giamubuou.com đang vi phạm trắng trợn qui đinh quảng cáo, lừa dối người tiêu dùng, coi thường tính mạng, sức khỏe người bệnh...

Theo Cục An toàn thực phẩm, hiện đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.



