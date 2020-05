Sao Việt khoe thời trang gợi cảm khi đi nghỉ dưỡng tránh COVID-19 dịp nghỉ lễ

Siêu mẫu Hà Anh khoe thời trang gợi cảm khi cùng con gái đi nghỉ dưỡng ở biển. Minh Tú du lịch ở Bali nhưng chưa kịp trở về thì nước này giới hạn đi lại, hạn chế đường bay do dịch COVID-19. Dù vậy, siêu mẫu vẫn rất lạc quan ở lại và thường xuyên đăng ảnh ăn mặc sexy ở khu nghỉ dưỡng. Sam ăn mặc sang chảnh khi thuê hẳn một biệt thự sát biển để tự cách ly chống COVID-19 trong vòng nửa tháng. Cao Thái Hà dịp này cũng tranh thủ khoe dáng với áo bơi cực sexy bên bể bơi. Cô kết hợp trang phục với mũ rộng vành, túi xách để thêm nổi bật. Nữ ca sĩ Hải Băng ăn mặc trẻ trung và tạo dáng nhí nhảnh bên bãi biển. Á hậu Lệ Hằng cũng diện váy nữ tính và thư giãn ở nơi có biển, nắng vàng. Á hậu Thùy Dung ăn diện sành điệu khi nghỉ dưỡng cùng người yêu ở Cần Thơ. Bảo Thy ăn mặc trẻ trung khi đi nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Diệp Lâm Anh thuê một villa có hồ bơi riêng để bảo đảm an toàn khi đi nghỉ cùng gia đình. Cô diện đầm trễ vai cực gợi cảm. Người đẹp Lê Hà cực lỳ nổi bật khi diện váy cúp ngực màu vàng chói trong chuyến nghỉ dưỡng ở resort tại Quy Nhơn cùng chồng và con gái. Á hậu Ngô Trà My trẻ trung tạo dáng cùng set đồ áo sơ mi trắng và chân váy hoa nhí màu xanh nhẹ nhàng ở Sapa. Tóc Tiên không quên khoe ảnh diện áo tắm khi cùng hội bạn thân đi nghỉ dưỡng ở resort sang chảnh trong dịp lễ. Ảnh: FB, IG. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

Siêu mẫu Hà Anh khoe thời trang gợi cảm khi cùng con gái đi nghỉ dưỡng ở biển. Minh Tú du lịch ở Bali nhưng chưa kịp trở về thì nước này giới hạn đi lại, hạn chế đường bay do dịch COVID-19. Dù vậy, siêu mẫu vẫn rất lạc quan ở lại và thường xuyên đăng ảnh ăn mặc sexy ở khu nghỉ dưỡng. Sam ăn mặc sang chảnh khi thuê hẳn một biệt thự sát biển để tự cách ly chống COVID-19 trong vòng nửa tháng. Cao Thái Hà dịp này cũng tranh thủ khoe dáng với áo bơi cực sexy bên bể bơi. Cô kết hợp trang phục với mũ rộng vành, túi xách để thêm nổi bật. Nữ ca sĩ Hải Băng ăn mặc trẻ trung và tạo dáng nhí nhảnh bên bãi biển. Á hậu Lệ Hằng cũng diện váy nữ tính và thư giãn ở nơi có biển, nắng vàng. Á hậu Thùy Dung ăn diện sành điệu khi nghỉ dưỡng cùng người yêu ở Cần Thơ. Bảo Thy ăn mặc trẻ trung khi đi nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Diệp Lâm Anh thuê một villa có hồ bơi riêng để bảo đảm an toàn khi đi nghỉ cùng gia đình. Cô diện đầm trễ vai cực gợi cảm. Người đẹp Lê Hà cực lỳ nổi bật khi diện váy cúp ngực màu vàng chói trong chuyến nghỉ dưỡng ở resort tại Quy Nhơn cùng chồng và con gái. Á hậu Ngô Trà My trẻ trung tạo dáng cùng set đồ áo sơ mi trắng và chân váy hoa nhí màu xanh nhẹ nhàng ở Sapa. Tóc Tiên không quên khoe ảnh diện áo tắm khi cùng hội bạn thân đi nghỉ dưỡng ở resort sang chảnh trong dịp lễ. Ảnh: FB, IG. Video " Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.