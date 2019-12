Quảng cáo TPBVSK Scurma Fizzy có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng?

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, thời gian vừa qua, trên các website http://muahangs-curmafizzy.com, http://nhathuocngocanh.com, http://nhathuocthanthien.com.vn, http://scurmafizzy.gecorp.asia, http://danang.scurmafizzy.com.vn và trên tài khoản mạng xã hội http://facebook.com/suingheScurma-Fizzy có quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Scurma Fizzy vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Quảng cáo sản phẩm Scurma Fizzy trên một số website có dấu hiệu vi phạm, lừa dối người tiên dùng.

Sản phẩm này được Công ty Cổ phần ELEPHARMA (địa chỉ: Số 5, ngõ 126, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty lên làm việc. Tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm TPBVSK Scurma Fizzy đang quảng cáo trên các website nói trên không phải do Công ty Cổ phần ELEPHARMA thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng và sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đáng nói tháng 4/2019 Kiến Thức từng có tuyến bài Elepharma quảng cáo TPCN Scurma Fizzy như thuốc phản ánh việc nhãn hàng Scurma Fizzy của Công ty Elepharma là thực phẩm chức năng nhưng lại được quảng cáo như thuốc chữa bệnh đau dạ dày, thậm chí "cài" MC Quyền Linh... để "giăng bẫy" lừa người tiêu dùng mua sản phẩm trục lợi.



Theo tìm hiểu của Kiến Thức, những bài viết về Scurma Fizzy đăng tải lên các website bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo lần này cũng đều có nội dung tương tự nhau, không đúng sự thật và trái quy định về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.